Canadá advierte que responderá a EU tras la decisión de Trump sobre aplicar aranceles

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- Canadá advirtió que aplicará aranceles de represalia por 155 mil millones de dólares a productos estadounidenses si el Presidente Donald Trump cumple con su amenaza de imponer aranceles a partir de este martes.

La Ministra de Exteriores, Mélanie Joly, informó que la primera fase de esta medida incluirá tarifas por 30 mil millones de dólares. Aseguró que su Gobierno tomará todas las acciones necesarias para proteger su economía.

El anuncio de Canadá llega luego de que Trump confirmara que aplicará un arancel del 25 por ciento a todas las exportaciones provenientes de México y Canadá.

El mandatario estadounidense declaró que no habrá excepciones y justificó la medida argumentando que busca frenar el tráfico de fentanilo hacia su país.

Trump también impuso un nuevo arancel del 10 por ciento sobre importaciones chinas, lo que eleva la carga total a un 20 por ciento para esos productos.

Según el presidente, estas acciones fortalecerán la manufactura estadounidense, en especial la industria automotriz, que se ha visto afectada por la relocalización de empleos.

🚨BREAKING: Canadian Prime Minister Justin Trudeau announced a 25% tariff on $155 billion worth of goods from the United States pic.twitter.com/aBDUGvCqtl

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 2, 2025