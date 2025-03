Nuestro mayor aliado, EU, ahora está más cerca de un dictador: Putin, lamenta Canadá

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este martes la imposición de aranceles del 25 por ciento sobre las importaciones estadounidenses en respuesta a lo que calificó como la "guerra comercial" desatada por el Presidente estadounidense, Donald Trump, una batalla ante la que reivindicó el carácter canadiense: "no cederemos".

Trudeau, se dirigió a la nación en una rueda de prensa en la que admitió que vienen tiempos "difíciles", aseguró que el Gobierno "defenderá los trabajos de los canadienses" y abogó por "desafiar" las "acciones ilegales" de Estados Unidos (EU) ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Asimismo, explicó que estos aranceles afectarán a 30 mil millones de dólares de importaciones estadounidenses y dio 21 días a Washington para retirar los gravámenes del 10 por ciento sobre las importaciones de energía. En caso contrario, amenazó con imponer tarifas adicionales a otros 125 mil millones de dólares de productos estadounidenses.

"Las tarifas de EU en vigor y Canadá tiene que responder. [...] Vamos a demostrar que no hay ganadores en una guerra comercial. Tal y como hice hace un mes, quiero hablar directamente al pueblo estadounidense: no queremos esto", aseveró, al tiempo que mostró su deseo de "entender".

The moment U.S. tariffs came into effect this morning, so did the Canadian response.

Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion of American products.

Starting with $30 billion worth of goods immediately, and the remaining $125 billion in 21 days’ time.

