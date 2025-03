"Gracias al fabuloso Jimmy Kimmel": Karla Sofía Gascón responde a broma en los Óscar

El presentador Conan O'Brien había comentado que en Anora se utilizaba "479 veces la palabra 'fuck', más que la publicista de Karla Sofía Gascón".

Madrid, 4 de marzo (EuropaPress).- Este año, la carrera por los Óscar ha estado marcada por varias polémicas y entre ellas, destaca quizá la surgida alrededor de Karla Sofía Gascón, protagonista de Emilia Pérez y nominada a mejor actriz. Aunque sin pasar por la alfombra roja, la intérprete española acudió a la gala y el maestro de ceremonias, Conan O'Brien, no desaprovechó la oportunidad para hacer un par de bromas a su costa... Una chanza que ha seguido la propia actriz recientemente, al agradecer a la Academia de Hollywood a su invitación a los premios.

"Gracias a los miembros de la Academia por la nominación como mejor actriz protagonista, por la invitación a la gala", comienza el texto que Gascón ha subido a su cuenta de Instagram junto con unas fotos de la velada.

"Me gustó mucho, muy amena y divertida, sobre todo su fabuloso, presentador Jimmy Kimmel, él es fantástico, cada día se parece más al gran Conan O'Brien", prosigue la publicación, haciendo referencia a lo que el propio O'Brien decía durante su monólogo de apertura, advirtiendo a la intérprete española que, si iba a escribir algo sobre la ceremonia, recordase que su nombre era Jimmy Kimmel.

Que bueno que Karla Sofía Gascon si fue a los #Oscars , así la quemaron en vivo, a nivel global Gracias Conan O'Brien, ya eres mexicano pic.twitter.com/QkWCG3sCEo — Sour candy (Sor Candi) (@MrDiegoPerez11) March 3, 2025

Justo antes, el presentador había comentado que en Anora se utilizaba "479 veces la palabra 'fuck', muchas más veces que la publicista de Karla Sofía Gascón", una alusión a la crisis que tuvo que afrontar el equipo de Emilia Pérez ante el resurgimiento de antiguos tuits racistas y de contenido ofensivo de la intérprete, que desembocó en su distanciamiento de la promoción.

"Me encantó abrazar a tantos amigos y compañeros en este regreso", añade Gascón en su publicación, pasando a dar la enhorabuena a "todos los vencedores" pero, sobre todo, a aquellos del equipo de Emilia Pérez, es decir, Zoe Saldaña, que se hacía con el premio a mejor actriz de reparto y los músicos Clément Ducol y Camille, que ganaban el Óscar a mejor canción original por El Mal.

"Gracias Emilia Pérez por haberme enseñado tantas cosas", termina el mensaje de la intérprete, que no se olvida de mencionar ni al director de la cinta, Jacques Audiard ni a la productora Why Not Productions, ni a Netix, distribuidora del lme en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

