No descartan suicidio en muerte de Hackman; su marcapasos da nueva información

Madrid, 4 de febrero (EuropaPress).- Hace apenas unos días se daba a conocer la noticia de la muerte de Gene Hackman. El cuerpo del actor, de 95 años, y el de su mujer, Betsy Arakawa, además del de uno de sus perros, fueron hallados sin vida en su casa de Santa Fe (Nuevo México, EU), en unas circunstancias consideradas como sospechosas. Ahora, una de las teorías que se están investigando es la de un posible suicidio.

"No hay indicios inmediatos de juego sucio, aunque la falta de monóxido de carbono ha dado al traste con las teorías iniciales sobre cómo murieron. Ahora estamos estudiando si pudo tratarse de una muerte seguida de suicidio", expuso uno de los investigadores del caso en una rueda de prensa celebrada el domingo 2 de marzo, según recoge The Mirror.

"¿Murió el señor Hackman repentinamente de un ataque al corazón y su mujer estaba tan angustiada que tomó una sobredosis?", barajó el investigador. "¿O es posible que su esposa sufriera un episodio médico agudo que le causara la muerte y que luego el señor Hackman se encontrara en tal estado que sufriera un infarto y muriera?", sugirió también, declarando que se están "estudiando todas las posibilidades".

Los cuerpos de la pareja fueron encontrados en habitaciones distintas. Mientras que Arakawa yacía en el suelo del baño, junto a un calefactor, un frasco de pastillas recetadas y varias píldoras esparcidas cerca, Hackman fue hallado en otra estancia, con sus gafas y su bastón a su lado.

Por el momento no se ha determinado la causa de las muertes, pero se ha descartado una intoxicación por gas. Por otro lado, Adan Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe, aseguró que se estaba prestando atención a los medicamentos encontrados en la residencia, pero aún habrá que esperar unas semanas para que los resultados toxicológicos sean concluyentes.

Recientemente, Mendoza, confirmaba que el último evento registrado en el marcapasos de Hackman fue el 17 de febrero, con lo que es muy probable que el intérprete falleciera ese mismo día. Y es que, basándose en el estado de los cuerpos, el sheriff valoró que la pareja podía haber muerto varios días o incluso semanas antes de que fueran hallados.

