El cripto-escándalo y la supervivencia política de Javier Milei

Por Christopher A. Martínez* y Carlos Navarrete**

El viernes 14 de febrero, Javier Milei, el excéntrico Presidente de Argentina, promocionó en su cuenta de X (ex Twitter) una nueva criptomoneda que prometía altos rendimientos y que, poco después, terminó desplomándose en un esquema típico de “rug pull”, dejando a miles de inversores con pérdidas totales. No importó que Milei borrara el tuit y luego se desdijera de su original promoción. La oposición peronista se inclinó rápidamente a solicitar un proceso de juicio político para destituirlo en medio de un escenario en el que incluso partidarios de Milei lo han criticado por el escándalo.

La pregunta que se hacen muchos analistas en Argentina y en el mundo es qué impacto tendrá este escándalo en la estabilidad del Gobierno de Milei. Después de todo, el contexto para la supervivencia en el cargo de Milei lucía muy oscura al inicio de su mandato. Con los meses, este se ha consolidado en el cargo, pero el escándalo ciertamente es un golpe a la línea de flotación de la credibilidad de Milei.

El escándalo: Milei no sale a flote

Más condimento se sumó a la polémica al conocerse la versión completa de una entrevista que dio el mandatario a un medio argentino en la que su defensa se veía desdibujada. No sólo eso. El creador de la criptomodena, Hayden Mark Davis, reconoció haber pagado a Karin Milei, hermana del Presidente, una suma considerable de dinero, e incluso presumía este vínculo entre sus inversores para convencerlos de poner dinero. En las últimas horas, el caso tomó aún más relevancia tras la denuncia del empresario Charles Hoskinson, cofundador de Ethereum, quien dio a conocer que algunos de los líderes detrás de $LIBRA le habrían pedido dinero a cambio de facilitarle una reunión con Milei, según lo dio a conocer el medio argentino La Nación.

Con su estilo frontal, Milei concedió una entrevista al politólogo y periodista Jonatan Viale. Sin embargo, el problema no radica sólo en sus declaraciones, sino en lo que ocurrió detrás de cámaras: uno de sus asesores solicitó eliminar una parte de la conversación antes de su emisión. La filtración de este pedido generó aún más controversia, dejando en evidencia un intento de control sobre el contenido. Independientemente de qué se haya eliminado, la duda sembrada imposibilitó que Milei pudiese sortear la crisis con rapidez.

Supervivencia de Milei en el cargo

La literatura politólogica sobre la estabilidad presidencial, sugiere, en primer lugar, que la existencia de una mayoría legislativa que respalde al Presidente emerge como un elemento crítico, ya que le permite gobernar sin obstáculos significativos y reduce el riesgo de una salida prematura del cargo. En segundo término, la ocurrencia de protestas masivas, especialmente cuando son violentas y dirigidas específicamente contra el Presidente, y de recesiones económicas han demostrado ser un factor desestabilizador que incrementa significativamente el riesgo de una salida anticipada del poder.

A la luz de lo anterior, lo primero que se debe considerar es que Milei se encuentra en una posición sin mayoría en el Congreso. Además, más allá de las pugnas internas y dificultades actuales, el peronismo –conocido por sus profundos vínculos con la sociedad civil y su capacidad para movilizar protestas– representa un desafío significativo para la Presidencia de Milei. Sin el respaldo de una estructura partidaria fuerte, Milei se encuentra vulnerable a los ataques desde el legislativo como a las protestas callejeras. La situación económica, por su parte, tampoco juega a favor del Presidente argentino.

Lo anterior, sin embargo, no representa todos los obstáculos que debe enfrentar el Presidente argentino.

El 14 de febrero y el criptogate: Otro factor de riesgo

Hasta el 13 de febrero, el aspecto que más jugaba a favor de la supervivencia de Milei era el hecho de que no se había visto envuelto en escándalos. De hecho, la literatura especializada identifica a los escándalos presidenciales como un factor clave para explicar el término anticipado de una Presidencia. Abdalá Bucaram (Ecuador), Fernando de la Rúa (Argentina), Fernando Lugo (Paraguay) y Pedro Pablo Kuczynsky (Perú) son claros ejemplos de presidentes “fallidos” (o fracasados) cuyas administraciones fueron golpeadas por escándalos importantes.

Estos escándalos hace que los presidentes encuentren problemas para que sus aliados políticos lo respalden, haciéndolo más vulnerable a intentos de destitución. Este es precisamente el caso del Presidente argentino.

¿Por qué este no es un escándalo más para Milei?

El escándalo de la criptomoneda golpea a Milei en los dos pilares sobre los que construyó su candidatura: su crítica a la corrupción causada por la “casta” y su supuesta pericia económico-financiera. Si promovió conscientemente un esquema fraudulento como $LIBRA, traicionó su promesa de luchar contra la corrupción y desenmascarar a la “casta”. Si, en cambio, fue engañado, su cercanía con un fraude de esta magnitud expone una preocupante falta de criterio.

Como economista que se jacta de su conocimiento financiero, resulta alarmante que no haya detectado los riesgos de la inversión que impulsó. Sea por deshonestidad o incompetencia, Milei ha erosionado su propia credibilidad y socavado la base de confianza que lo llevó al poder. De cierta forma, Milei validó que los mercados no se regulan solos, demostrando en fracción de minutos que menos de 280 caracteres fueron capaces de destruir riqueza de cientos de inversores.

La oposición ha manifestado su intención de iniciar un juicio político en contra del Presidente. Sin embargo, según la historia reciente, no es probable que éste sea el mecanismo para desalojar a Milei. En Argentina, los dos presidentes “fallidos” en la era post-dictadura dejaron el cargo por presiones populares y en medio de una importante crisis sociopolítica; no por juicio político. Este proceso usualmente se activa en contra de jueces, no en contra de primeros mandatarios.

No obstante, esto no quiere decir que un escándalo como este sea inocuo. La historia latinoamericana está llena de presidentes que vieron su mandato truncado por escándalos que erosionaron su legitimidad. Bucaram y Kuczynski fueron rápidamente forzados a dejar el cargo luego de conocerse escándalos que los involucraban; mientras que en los casos de Lugo y De la Rúa, los escándalos generaron una pérdida progresiva de apoyo hasta que otra crisis política los dejó sin salida.

El caso de Milei aún está en desarrollo, pero la pregunta es inevitable: ¿será este escándalo el detonante de una implosión rápida, al estilo Bucaram o Kuczynski, o el primer golpe de un desgaste más lento que termine socavando su poder, como ocurrió con De la Rúa y Lugo? La fragilidad de su coalición y la creciente presión de la oposición definirán su destino.

Reflexiones finales

A la luz de los hechos y la historia política reciente de Argentina, es posible que Milei logre sortear esta crisis. Sin embargo, su poder se verá debilitado, ya que depende en gran medida de la percepción pública sobre su capacidad para administrar la economía del país. Su popularidad se ha basado en su manejo de la inflación, pero en cuestión de minutos quedó en evidencia que tal como tiene una receta para reducir la inflación, también tiene una receta para sacar a la luz brechas de mercado.

*Christopher A. Martínez: Ph.D. en Ciencia Política en Loyola University Chicago, Estados Unidos. Investigador de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Socio y Director de Política en StreamData, y Director Alterno del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina – CRISPOL.

**Carlos Navarrete: Profesor Asistente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Ingeniero Civil Industrial y Doctor en Ciencias de la Computación, por la Universidad de Toulouse (Francia). Socio y Director de Inteligencia Artificial de StreamData.

Latinoamérica 21 https://www.sinembargo.mx/author/latinoamerica21/ www.latinoamerica21.com , un medio plural comprometido con la divulgación de opinión crítica e información veraz sobre América Latina.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.