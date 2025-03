Trump ataca a sus aliados y le dispara a China, mientras se chulea frente al espejo

–Con información de Radio Francia Internacional, Europa Press y La Opinión

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– “Vamos a forjar la civilización más libre, más avanzada, más dinámica y más dominante que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra”, dijo el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un discurso donde Canadá y México se volvieron parte de una campaña política continuada; un discurso partidista ante un Congreso dividido, en el que prometió atacar más a los aliados y un resurgimiento económico para su país.

Fue un discurso supremacista que duró más de 90 minutos, donde todo lo que ha hecho en estos días se transformó en “lo más grande que ha pasado en la historia”. Él es el más grande en la historia, de hecho, según su discurso. Porque Trump se comparó con George Washington, el primer Presidente de los Estados Unidos (1789 y 1797)​ y héroe de la Guerra de Independencia y, por lo tanto, padre de la nación. El mandatario citó una lista de líderes exitosos a lo largo de la historia del país, en la que Washington queda relegado a un segundo lugar. “No sé quién la hizo, pero la aceptamos”, declaró. En esa lista, por supuesto, está en primer lugar.

Trump calificó a su predecesor Joe Biden como “el peor Presidente de la historia estadounidense” y lamentó que sus oponentes políticos no lo aplaudieran. El discurso se centró en gran medida en la reconstrucción de la capacidad económica de Estados Unidos, así como en la seguridad fronteriza, y el Presidente rindió homenaje a sus invitados que habían “perdido a seres queridos por delitos cometidos a manos de inmigrantes ilegales”.

Trump llamó “salvajes” a los pandilleros venezolanos y dedicó un periodo extenso de su discurso a las familias de las mujeres cuyas muertes se han atribuido a los migrantes. Llamó a México “el territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera”, describiendo a ese país como una región “ahora dominada por completo por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total”.

Esos cárteles, dijo, “están librando una guerra contra Estados Unidos y es hora de que Estados Unidos les libre una guerra, lo que estamos haciendo”. El señor Trump amenazó con devastar económicamente a sus aliados, y criticó nuevamente a Canadá y México por permitir el ingreso de fentanilo a Estados Unidos. Canadá también anunció aranceles de represalia sobre productos estadounidenses.

Y gran parte de su discurso de ayer fueron indirectas a China. Pero China no está cruzado de brazos. Pekín celebró ayer, en una cumbre política, los datos económicos que alcanzaron un crecimiento del cinco por ciento en 2024, con precios y empleo estables, y con auge en la capacidad innovadora y la mejora del entorno ecológico. Al tiempo, se prevé mantener el crecimiento del cinco por ciento para el 2025, destacando la inversión en inteligencia artificial y energía verde.

If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE

— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) March 5, 2025