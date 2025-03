La industria automotriz respira: Trump se toma otro mes para decidir sobre impuesto

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trump, confirmó este miércoles que aplazará durante un mes los aranceles del 25 por ciento impuestos al sector automotriz de México y Canadá.

Una de las mayores preocupaciones por los aranceles del 25 por ciento la tenía el sector automotriz, el cual hoy consigue un respiro con la exención que anunció el Gobierno de Donald Trump. De este modo, los vehículos que pasen a ese país gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) estarán libres del impuesto.

La decisión se tomó después de que la administración de Trump se reuniera con los dirigentes de General Motors, Ford y Stellantis para discutir la situación creada por los aranceles.

El posible retraso para el sector automotriz, uno de los más afectados por la guerra comercial en América del Norte, generó un alza en los valores de los tres fabricantes en los mercados.

El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, anunció horas antes que podrían existir excepciones a los aranceles del 25 por ciento impuestos a Canadá y México por el Presidente Donald Trump.

Commerce Secretary Howard Lutnick says that this month's tariffs on Mexico and Canada are purely about stopping the flow of fentanyl into the country https://t.co/lJZGOOsy6H pic.twitter.com/sphwJUcDQq

— Bloomberg TV (@BloombergTV) March 5, 2025