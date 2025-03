¿Tu CURP está certificada? Aquí te decimos cómo puedes saber y qué hacer si no es así

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez invitó a la población a verificar su CURP a través de Internet. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un código único que te identifica de manera individual y es fundamental para diversos trámites de Gobierno. Por ello, aquí te explicamos cómo saber si está verificada y qué hacer en caso de que no sea así.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, tener la CURP certificada garantiza la autenticidad de tus datos personales al coincidir con los de tu Acta de Nacimiento capturada en la plataforma nacional del Registro Civil. Para saber si cuentas con este proceso, realiza lo siguiente:

Ingresa al portal https://www.gob.mx/curp/ e introduce tus datos personales.

e introduce tus datos personales. Cuando arroje el resultado, da clic en descargar pdf.

Al abrir el documento, verifica que, además de la clave, nombre, código QR, entidad de registro y código de barras, se visualice la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil” en la parte inferior de la hoja.

¿Sabías que tener tu CURP certificada te sirve para realizar diversos trámites? ¡No lo dejes para mañana! Checa cómo saber si está certificada. 👀➡️ 🔗 https://t.co/5afQFDvwkw pic.twitter.com/I6lDQ0m84Q — BecasBenito (@BecasBenito) March 5, 2025

¿Qué puedes hacer si no sale la leyenda?

En caso de tener una CURP temporal, o de no contener la leyenda, se recomienda revisar si tu Acta de Nacimiento está digitalizada en la plataforma nacional del Registro Civil en la liga: https://www.gob.mx/ActaNacimiento/.

Al ingresar al sitio, coloca los datos de tu CURP, marca la casilla de no soy un bot, y proporciona nombres y apellidos de la persona que te registró. Estos datos los puedes corroborar en un Acta de Nacimiento impresa. Si el registro no se encuentra en el sistema, aparecerá el mensaje “la información no está disponible” o “los datos ingresados no arrojan resultado en la búsqueda”.

Asimismo, si tu Acta de Nacimiento cuenta con un error o no se encuentra en la Red, comunícate a tu Registro Civil para que te proporcionen información detallada del trámite de actualización. Éste también se puede realizar en la página www.gob.mx/actas/articulos/digitalización-y-correccion-de-actas

Una vez que incorporen tu Acta de Nacimiento o tus datos se corrijan, tu CURP se certificará automáticamente. Sin embargo, si tu documento está capturado con los datos correctos, acude al Módulo CURP del Registro Nacional de Población (Renapo), el cual puedes consultar en la siguiente liga: www.gob.mx/segob/renapo