EU anuncia restricciones en visas de funcionarios extranjeros que ayuden a migrantes

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump, anunció este miércoles una nueva política de restricción de visas dirigida a funcionarios extranjeros y otras personas que faciliten la migración irregular a dicho país.

El funcionario indicó que proteger las fronteras de su Nación es de vital importancia para que Estados Unidos sea un país más seguro, más fuerte y más próspero. "Los países a lo largo de las rutas migratorias deben hacer su parte para prevenir y disuadir el tránsito de extranjeros que buscan ingresar irregularmente en Estados Unidos", indicó.

Countries along migratory routes must do their part to prevent and deter the transit of illegal aliens. @StateDept has instituted a new visa restriction policy for foreign government officials responsible for facilitating the transit of illegal aliens into the United States.…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 5, 2025