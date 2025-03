Trump eliminaría aranceles a productos agrícolas de México y Canadá, después de los a

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).- La Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, medita la exención de aranceles para ciertos productos agrícolas que provienen de México y Canadá, dice esta noche Bloomberg News.

De acuerdo con el sitio especializado en economía y finanzas, Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura de Estados Unidos, dijo que “todo está bajo la mesa”, pues estudian exenciones y excepciones específicas.

Thank you for having me @FarmBureau! So great to be with members from all 50 states.

America’s farmers are facing some of the most economically challenging times in history. As @POTUS made clear during last night’s address: We hear you, we are with you, and help is on the way. https://t.co/CyiVy1bgCj

— Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) March 5, 2025