El Papa Francisco pasó una "noche tranquila y está descansando", reporta el Vaticano

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS).- El Papa Francisco ha pasado una "noche tranquila y está descansando", según reportó el Vaticano a primera hora de este jueves 6 de marzo.

En las últimas horas, el pontífice permanece estable y no ha experimentado ningún episodio de insuficiencia respiratoria. Durante la jornada del miércoles se le administró oxigenoterapia de alto flujo y por la noche se retomó "la ventilación mecánica no invasiva".

Además, se le ha incrementado la fisioterapia respiratoria y motora activa. Su pronóstico sigue siendo reservado dada la complejidad del cuadro clínico.

Pope Francis had a good night and continues to rest at Rome's Gemelli hospital, said the Holy See Press Office on Thursday.

His clinical condition has remained stable for the last couple of days, and his doctors say he has not had any more episodes of respiratory insufficiency. pic.twitter.com/RQe9gpPMEr

— Vatican News (@VaticanNews) March 6, 2025