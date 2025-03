ENTREVISTA ¬ El Magistrado Mata revela cómo se intentó un “golpe de Estado Judicial”

En entrevista con "Los Periodistas", el Magistrado Felipe de la Mata señaló que si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera cedido a las presiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, se hubiera cometido un golpe de Estado técnico.

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- Felipe de la Mata Pizaña, Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que al interior del Poder Judicial se orquestó una campaña que tenía como objetivo doblegar a los integrantes de este organismo con el objetivo de tirar la Reforma Judicial y cometer así un golpe de Estado técnico.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Magistrado de la Mata aseguró que pese a los intentos por "doblarlo" esto no ocurrió y finalmente la elección judicial se llevará a cabo.

"Lo que vivimos en el tema de la sentencia de sobre representación, fue una campaña orquestada, fue así de claro, una campaña orquestada que lo que quería era doblarnos, que no hiciéramos ni lo que mandataba la Constitución ni tampoco lo que señalaban todos los precedentes de la sala superior desde el año 2009 y todavía más, lo que yo mismo había hecho en 2018. Me estaban queriendo doblar, así de claro. No lo consiguieron. No lo van a hacer nunca, nadie jamás me ha doblado".

El Magistrado señaló que de haber cedido a las presiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para intentar someter a este órgano electoral, se hubiera cometido un golpe de Estado técnico.

"Prácticamente, y lo digo con conocimiento de mis palabras, si hubiéramos cedido ante esas presiones habría sido un golpe de Estado técnico, un golpe de estado judicial. Evidentemente teníamos que cumplir lo que marca la Constitución y seguir nuestros precedentes y mucho más cuando ya estaban los resultados de la elección. De otra manera, hubiera parecido que lo que no queríamos era que se dieran esos resultados".

El Magistrado Felipe de la Mata, no es el primer integrante del TEPJF que denuncia presiones por parte de la SCJN y Norma Piña. Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada presidenta de este órgano electoral denunció un asedio para someterlos.

En entrevista con "Los Periodistas" el pasado 14 de febrero, la Magistrada Soto mencionó que algunos integrantes de la Corte trataron de frenar por todos los medios posibles, primero, la aprobación de la reforma, y segundo, su cumplimiento.

"Hubo manifestación y expresiones abiertas, incluso por parte de algunos integrantes de la Corte en donde se asumían como activistas y estaban en contra de lo que la Constitución establece, porque no solamente era en contra de la Reforma".

Magistrado pide hacer cumplir la Constitución

El Magistrado Felipe de la Mata explicó que en los últimos años México y el mundo han ido cambiando lo que se traduce en una sociedad más plural en donde se reconoce a las minorías y a la diversidad. Por ende, dijo, debe haber también un compromiso de los juzgadores no solo por hacer cumplir la Constitución, sino por ser cercanos a la gente.

"A mí me enseñaron que los jueces hablan con sus sentencias, que los jueces no deben dar entrevistas, que los jueces no deben ser figuras, que la figura tiene que ser estrictamente una sentencia. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿La sociedad se siente conforme con eso? Y yo creo que la respuesta es ya no. La sociedad quiere escudriñar hasta el último de los detalles en torno a la toma de decisión por parte de los juzgadores".

El Magistrado indicó que a pesar de estos cambios que ha habido en la sociedad, aún hay personajes al interior del Poder Judicial que se oponen a aceptarlo y que buscan que no se toquen sus intereses.

"Este cambio social pues yo diría que no todos nos dimos cuenta o no todos quisimos aceptarlo. Por supuesto que ha habido un grupo de juzgadores conservadores que han buscado o tratado de mantener lo que históricamente ha sido un poder judicial cerrado. Pero también es verdad que hay otro grupo de juzgadores que han tratado o hemos tratado de hacer toda nuestra labor escudriñable, completamente escudriñable. Lo mismo haciendo públicos todos los proyectos de sentencia, lo mismo debatiendo, por supuesto, en público, tratando de sintetizar los argumentos a través de otras vías de comunicación, por ejemplo, videos, infografías, escribiendo, tratando de escribir lo más posible y creo que el último punto fue hablarle a la ciudadanía directamente".

Felipe de la Mata afirmó que la elección democrática de Ministros, Magistrados y jueces permitirá que la sociedad se apropie del Poder Judicial.

"Ahora el tema de la elección judicial hará que la nación termine de apropiarse de su Poder Judicial. Sí hay resistencias. Y sí, sí hay un poder judicial que se está que se ha resistido al cambio, pero que va a tener que cambiar. Y eso es una gran noticia también para todo el mundo. Los cambios serán para bien".

De la Mata afirmó que ya no es momento para dudas, pues recordó, la Reforma Judicial ya es un mandato Constitucional.

"Habíamos también un grupo de personas que teníamos muchas dudas en torno a si era buena o no la idea de desaparecer la carrera judicial. Pero, a ver, esto ya está en la Constitución. Ya no es momento para las dudas. Ahora es momento para las seguridades. Va a haber un nuevo Poder Judicial electo".

El Magistrado celebró que el próximo 1 de junio se vaya a celebrar la elección judicial. Aseguró que con este proceso México se convertirá en ejemplo para el mundo.

"La gran noticia es que este Poder Judicial electo desempeñará su cargo también de manera pública y transparente. Todos estaremos escudriñando las resoluciones de los nuevos ministros de la corte, magistrados de colegiados, jueces de distrito. Repito, esto es una gran noticia. Habrá apertura total y podremos analizar y darnos cuenta como las garantías de transparencia de la judicatura se van ampliando conforme los derechos de las personas también se van ampliando. Nuevas elecciones, nuevos derechos, nuevos derechos políticos, mayor participación democrática. Yo lo he dicho más de una vez, pero lo quiero volver a decir. México va a ser un ejemplo para el mundo. Estoy convencido".

Finalmente, Felipe de la Mata indicó que pese a las descalificaciones y el rechazo que aún existe en un sector del Poder Judicial, se tendrá que cumplir a cabalidad lo que dicte la sociedad en las urnas.

"Entonces, a partir de ahí se escuchan gritos de que hemos traicionado, no sé a quién. Yo prometí que cumplir y hacer cumplir la Constitución y eso siempre lo he hecho. Dicen a la democracia, pues yo diría, a ver, la democracia tiene reglas y todas se han cumplido en este caso, para bien y para mal de todos los partidos".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/