Rubiales insiste en que beso a Jenni Hermoso fue consensuado y pide la absolución

Madrid, 6 de marzo (EuropaPress).- El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le absuelva de la condena a 18 de multa por agresión sexual asegurando que la futbolista Jennifer Hermoso "prestó su consentimiento" al beso que le propinó en el Mundial de 2022 aunque luego mostrase "disgusto" por el mismo.

En su recurso, recogido por Europa Press, la defensa de Rubiales, ejercida por la letrada Olga Tubau, afirma que el Magistrado José Manuel Fernández Prieto valoró erróneamente las palabras de Hermoso. Es por eso que pide que el fallo sea corregido y que se distinga entre sí el beso fue consentido de si no le agradó.

"Se puede consentir y con posterioridad mostrar disgusto, respeto del acto que se consintió. Porque, en ese caso, el disgusto que desencadenó el beso de autos, sin margen de duda, vino en gran parte motivado por el revuelo mediático que de inmediato provocó el mismo", sostiene el recurso.

A este respecto, la defensa de Rubiales se refiere a una de las grabaciones mostradas en la vista oral, en la que se puede ver a Hermoso celebrando en el vestuario con sus compañeras la consecución del Mundial. "En esta grabación se puede oír asimismo como alguien pregunta: '¿Ha habido lengua?'. Contestando Hermoso: 'Pero y que hago yo, mírame a mí, mírame', haciendo un gesto de cierta coquetería, una caída de ojos, sin que Hermoso trasmita en ningún momento que el beso le provocó malestar", sostiene Tubau.

La abogada alude a "la inconsistencia de la prueba de cargo, esencialmente la declaración de Hermoso", para tratar de que la Sala de lo Penal revoque la sentencia y absuelva a Rubiales. "La totalidad de la prueba practicada en el juicio oral apunta, como mínimo, a la objetiva concurrencia de una duda razonable respecto a la valoración de los hechos como delito de agresión sexual", afirma.

En su recurso, la letrada descarta el ánimo sexual de Rubiales a la hora de propinarle el beso que, "por la concreta situación en la que se produce, su carácter fugaz, los usos y costumbres sociales actuales, podía constituir un signo o muestra de alegría, en un momento de efusión por la victoria del Mundial por parte del equipo español de futbol femenino".

"El beso en los labios descrito en los hechos probados se sitúa en esa zona de ambigüedad, atendido el contexto en el que se produjo (en un acto público protocolario con asistencia y seguimiento de miles de personas en el que se celebra una victoria que comportó la euforia de toda la delegación española), motivo por el que, para poder incordiar él mismo en el delito de agresión sexual debía inexplicablemente haberse declarado como hecho probado que Rubiales actuó con el ánimo de satisfacer un apetito sexual”, destacó.

española), motivo por el que, para poder vincular el mismo en el delito de agresión sexual, debía inexcusablemente haberse declarado como hecho probado que Rubiales actuó con el ánimo de satisfacer un apetito sexual", apostilla.

La abogada se refiere a la secuencia completa, ocurrida en la entrega de medallas, unas imágenes que muestran "unos abrazos afectuosos, un contacto físico consentido entre dos personas que están celebrando un momento de inmensa alegría, felicidad y satisfacción por la victoria".

En ese ambiente, la letrada insiste en que "el beso que le da Rubiales a Hermoso" no es sino "una manifestación de esa euforia que en ese momento es consentido por Hermoso, hasta tal punto que es ella la que da la última muestra de afecto antes de seguir andando por encima de la tarima, dando unas palmadas en los costados de Rubiales".

El recurso también se refiere a la actitud de Hermoso tras el beso, en concreto a sus declaraciones en la Cadena COPE en la que bromeó sobre ello y aseguró que iba a quedar "en una anécdota".

"Si ese hecho constituyera un delito contra la libertad sexual, quien habría sido la supuesta víctima del mismo jamás manifestaría que todo va a 'quedar en una anécdota'. Tampoco diría 'a mí no me importa, sabes'. Y tampoco haría broma de esa agresión sexual, despidiéndose del periodista diciéndole que el beso se lo puede dar 'en la mejilla, donde quieras', en una clara alusión al beso en los labios que le dio Rubiales", incide.

La letrada incluye en su recurso los mensajes que Rubiales intercambió días después del beso con la mujer de una de las capitanas de la Selección, Ivana Andrés, y que revelarían "la percepción y la opinión de determinadas jugadoras respecto de lo que hoy es objeto de la causa". "De acuerdo con las propias declaraciones de Hermoso, era que se estaba interpretando y valorando ese beso de forma absolutamente alejada del sentido que realmente tuvo", asevera.

