Trump firma la orden ejecutiva: exportaciones mexicanas y canadienses, sin aranceles

-Informaciòn en desarrollo

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- En medio de las tensión con el Primer Ministro Justin Trudeau, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva en la que aplaza la aplicación de aranceles del 25 por ciento para México y Canadá hasta el 2 de abril.

Por la mañana, Trump ya había anunciado una pausa en los aranceles para todos los productos mexicanos cubiertos por el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero fue hasta esta tarde que las tarifas para Canadá también quedaron propuestas.

Además, redujo los impuestos a la potasa, un mineral utilizado como fertilizante en la agricultura estadounidense.

President Trump signs modifications on tariffs to protect American car manufacturers and American farmers:

"It basically makes it more fair for our car manufacturers... during this interim period between now and April 2nd." pic.twitter.com/qtmzxdEeVn

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 6, 2025