UstedYoYOtrosComoYo ¬ Uno por uno: a estos programas pueden acceder las mexicanas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, el programa Usted, yo y otros como Yo, se abordaron los programas sociales dirigidos a las mujeres en México. Durante la emisión de nombraron tanto las iniciativas impulsadas por el Gobierno federal, como el programa Bienestar para las Mujeres de la administración de Claudia Sheinbaum, así como los programas estatales que varían según la población femenina a la que están dirigidos.

CIudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- En México, existen diversos programas sociales enfocados en atender las necesidades de las mujeres, tanto a nivel federal como estatal. Con la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal lanzó el programa Bienestar para las Mujeres, dirigido a fortalecer el acceso a derechos, apoyo económico y oportunidades de desarrollo para este sector de la población.

A nivel estatal, la mayoría de las entidades cuentan con programas específicos, aunque sus objetivos y población beneficiaria varían. Mientras que algunos están enfocados en mujeres en situación de vulnerabilidad, otros priorizan a madres solteras, emprendedoras o víctimas de violencia de género.

Durante el programa Usted, yo y otros como Yo, transmitido este jueves por SinEmbargo, se habló acerca del panorama de los programas vigentes y se detalló cuáles de ellos tienen convocatorias abiertas en este momento, brindando información clave para que las mujeres interesadas puedan acceder a estos apoyos.

A nivel federal

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregará este 2025 un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias.

La Pensión Mujeres Bienestar tiene como meta apoyar a todas las mujeres de los 60 a los 64 años de edad; no obstante, se implementará de forma paulatina y comenzará primero con las mujeres de 63 y 64 años; el resto de las edades serán integradas posteriormente.

En los municipios con mayoría de población indígena o afromexicana, todas las mujeres de 60 a 64 años recibirán la nueva pensión desde el inicio de 2025. Al cumplir 65 años, las mujeres se convertirán automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

¿Cuáles son los criterios para entrar al programa?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y sólo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

Tener 63 a 64 años de edad; en municipios o localidades de población mayoritaria indígena o afromexicana pueden incorporarse de los 60 a los 64 años.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

En días pasados la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, abundó que la Pensión Mujeres Bienestar, implementada por la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la fecha presenta un avance de incorporación de un millón 076 mil 047 derechohabientes de 63 y 64 años que recibirán 3 mil pesos bimestrales.

¿Cómo me puedo registrar para recibir la Pensión Mujeres Bienestar?

Este 2025, los periodos de incorporación se realizan cada dos meses; la siguiente vez será en abril. Si cumples los 63 años de edad en marzo o abril (o 60 años en el caso de las localidades indígenas o afromexicanas), podrás registrarte en abril. Mantente al pendiente en la pagina de la secretaria de Bienestar. Y también en esa página, hay un enlace para ubicar tu modulo más cercano de la secretaría del Bienestar: http://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

La apertura del registro será en abril; para quienes cumplieron los 63 años en enero y febrero, precisamente el registro se cerró en 28 de febrero Y en este mes de marzo es el pago o deposito de los apoyos

Calendario de pagos programs del bienestar

Del 3 al 27 de marzo se realiza la dispersión del pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre marzo-abril a 15.2 millones de derechohabientes adultos mayores, mujeres bienestar, personas con discapacidad y madres trabajadoras, con inversión social de 87 mil 068.9 millones de pesos.

Además, lo programas sociales, hay lo que se llama un pago de marcha, que es un pago pago de marcha es un apoyo financiero para el asistente del titular de la pensión.

Este apoyo está disponible en pensiones para adultos mayores, personas con discapacidad y pensiones de bienestar para mujeres. Es importante decir que para solicitar el pago de marcha, que requiere la confirmación del fallecimiento.

Programas sociales estatales.

En diversos estados de la República Mexicana, también se implementan programas sociales diseñados para apoyar a mujeres, brindarles autonomía económica y mejorar su calidad de vida. Algunos de esos estados son:

Aguascalientes: Tarjetas Rosa Soluciones es un programa que otorga un incentivo a mujeres que destacan por su trabajo en beneficio de su comunidad mediante acciones sociales. A través de esta tarjeta, se brinda un apoyo monetario bimestral y acceso a servicios de educación, salud, empleo, deporte y cultura proporcionados por dependencias gubernamentales.

Baja California: Tarjeta Violeta: Apoyo económico de $2,600 pesos bimestrales dirigido a mujeres jefas de familia de entre 18 y 64 años en situación de vulnerabilidad. Este beneficio permite solventar gastos personales y necesidades básicas, además de ofrecer acceso a oportunidades educativas para sus hijas e hijos. El registro se abre a inicios de julio.

Fondo 50 y Más: Programa que otorga apoyos económicos para la adquisición de mercancías, insumos, maquinaria y/o equipo a mujeres mayores de 50 años con actividad económica formal ante el SAT. Dirigido a: Mujeres de 50 años en adelante residentes de Baja California. Beneficio: Pago directo al proveedor por hasta $20 mil pesos. Vigencia: Hasta el 15 de septiembre de 2025 o hasta agotar recursos

Campeche: No Estás Sola: Programa dirigido a mujeres en situación de violencia de género o en riesgo de violencia feminicida. Brinda apoyos y fomenta la incorporación al desarrollo social y comunitario. Las beneficiarias son canalizadas por el Instituto de la Mujer (IMEC) y el Centro de Justicia para las Mujeres.

Ciudad de México: Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia 2025: Apoyo económico equivalente al salario mínimo durante seis meses (hasta nueve en casos excepcionales) a mujeres en situación de violencia de género. Se prioriza a quienes presentan riesgo feminicida o riesgo crítico de violencia. Requisitos: Ser usuaria de servicios especializados en violencia de género en la Ciudad de México y contar con registro en la Red de Información de Violencia contra las Mujeres (RIVM). No podrán ser beneficiarias quienes ya hayan recibido este apoyo en años anteriores o participen en programas similares.

Tarjeta Violeta (Alcaldía Cuauhtémoc): Otorga apoyo económico y acceso a servicios de salud a 1,000 mujeres que desempeñan labores de cuidado de menores de 17 años, personas con discapacidad o adultos mayores en la misma vivienda. El beneficio es de $15,000.00, entregado a través de tarjeta bancaria o cheque.

Durango Tarjeta Madre: brinda apoyo mediante una tarjeta electrónica a las madres solteras y jefas de familia en situación vulnerable. Hay tres tipos de tarjetas: Roja: apoyo económico bimestral, seguro de vida, asistencia médica y apoyo para gastos funerarios. Gris: apoyo alimentario para complementar la alimentación familiar. Verde: conjunto de bienes y servicios para mitigar rezagos sociales. El trámite se realiza de manera presencial respondiendo un cuestionario con datos básicos. Para más información, consultar: tarjetamadre.durango.gob.mx o llamar a 618137-95-25, 618137-95-15 y 618137-94-9

Guanajuato Tarjeta Rosa: programa dirigido a mujeres de entre 25 y 45 años, priorizando aquellas en zonas de atención prioritaria. Otorga 12,000 pesos anuales, entregados en mensualidades de 1,000 pesos. El registro puede hacerse en línea o mediante dispositivos móviles.

Guerrero: Tarjeta Violeta del Bienestar: otorga 2,600 pesos bimestrales a mujeres jefas de familia con hijos o tutoras de menores. Dirigida a mujeres de 18 a 59 años 11 meses que cumplan con requisitos específicos. El registro cerró el 13 de febrero de 2025.

Hidalgo: Bienestar de Madres Solteras: programa anual para madres solteras trabajadoras del sector formal y madres estudiantes con hijos de 0 a 4 años 11 meses, sin acceso a servicios de cuidado infantil y con ingresos comprobables menores a $6,500. Otorga 2,200 pesos bimestrales por hasta cuatro bimestres. El registro cerró el 6 de febrero de 2024.

Jalisco Fuerza Mujeres: apoya a mujeres con una actividad económica propia mediante un apoyo económico y una tableta con contenido de capacitación para fortalecer su autonomía económica y reducir la brecha digital. Dirigido a mujeres mayores de 18 años en los 32 municipios participantes. Se debe acudir presencialmente a la sede correspondiente para registrarse. No pueden participar servidoras públicas ni beneficiarias de otros programas similares en 2024. La convocatoria aún no se publica.

Empresarias de Alto Impacto: apoyo económico para mujeres empresarias y empresas que buscan incorporar perspectiva de género y proteger el empleo femenino. La convocatoria ya finalizó.

Estado de México: Dirigido a mujeres del Estado de México de entre 18 y 64 años en condiciones de pobreza y falta de acceso a seguridad social. Este programa ofrece un apoyo económico de $2,500.00 MXN bimestrales, sujeto a disponibilidad presupuestal. La convocatoria para el registro de este año aún no ha sido emitida. Más información en https://mujeresconbienestar.gob.mx/index.html.

Michoacán de Ocampo: Palabra de Mujer. No es un programa de asistencia monetaria, sino un financiamiento para grupos de mujeres que deseen emprender un negocio. Las interesadas deben formar grupos de 12 a 40 mujeres y pueden solicitar un crédito entre $2,500 y $6,000 pesos por integrante, con pagos semanales durante 13 semanas y sin intereses.

Morelos: Corazón de Mujer. Este programa está destinado a mujeres de 55 a 59 años de edad que vivan en Morelos. Les otorga una tarjeta de beneficios en establecimientos públicos y privados, además de un apoyo de $15,000 MXN para gastos funerarios en caso de fallecimiento.

Nuevo León. Programa Jefas de Familia: Consiste en un apoyo mensual de $500.00 MXN durante dos años para mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad. No hay información sobre la convocatoria para 2025.

Oaxaca: Tarjeta Margarita Maza: Otorga $2,000.00 MXN bimestrales a jefas de familia mediante dispersión electrónica o pago en efectivo. La convocatoria para el registro está abierta hasta el 10 de abril de 2025 en diversas regiones del estado.

Querétaro: Tarjeta Contigo: Otorga mil pesos mensuales a madres jefas de familia para cubrir el cuidado de sus hijos en estancias infantiles mientras ellas trabajan. No hay información sobre la convocatoria para 2025

Quintana Roo: Mujer es Poder: Apoya económicamente a mujeres de entre 18 y 55 años, otorgando $2,000 MXN bimestrales. Las beneficiarias de 2023 continuarán recibiendo este apoyo, pero deben actualizar sus datos entre el 24 de febrero y el 25 de marzo de 2025. No hay nuevas inscripciones al programa.

Sonora: Programa para mujeres emprendedoras: Este programa ofrece créditos desde $3,000 hasta $50,000 MXN para nuevos negocios, siempre que se cumplan los requisitos y se presente la documentación establecida.

Tabasco: Tandas para el Bienestar: Este programa apoya a mujeres emprendedoras en comunidades de alta marginación, con un esquema de tandas. En 2025, se beneficiarán a 10,000 mujeres con un monto inicial de $5,000 MXN. Quienes retribuyan esa cantidad recibirán $10,000 y, si cumplen nuevamente, hasta $50,000.

Convocatorias estatales abiertas

Con respecto a los programas en los estados; precisamente en este mes de marzo, en el caso de Aguascalientes, el pasado 3 de marzo publicó la convocatoria para su programa de Tarjeta Rosa Soluciones.

La convocatoria del Gobierno del Estado de Aguascalientes a través de la Secretaría de Desarrollo Social, convoca a mujeres mayores de edad en riesgo de vulnerabilidad social que habitan en el Estado de Aguascalientes y que tengan interés de contribuir al desarrollo de su comunidad con acciones sociales para el mejoramiento de su entorno y la reconstrucción del tejido social.

Se les dará un apoyo monetario bimestrales hasta por 3 ocasiones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Las solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

a) Solicitud de incorporación al programa proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social;

b) Copia legible de INE, con domicilio en el Estado de Aguascalientes;

c) Copia legible de Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses del Estado de Aguascalientes.

La recepción, el llenado y presentación de documentos no garantizan la incorporación de las solicitantes al programa, sino que exclusivamente les permite participar en el proceso de selección para ser posible beneficiaria, la cual se hará de acuerdo a los criterios y requisitos de selección, el orden de recepción de las solicitudes y la disponibilidad presupuestal.

Morelos:

Corazón de Mujer. Convocatoria está abierta.

El Gobierno del Estado de Morelos ha abierto la convocatoria para el programa Corazón de Mujer, dirigido a mujeres morelenses de entre 55 y 59 años, con el objetivo de brindar seguridad y respaldo a las participantes, a través de beneficios exclusivos.

Beneficios del programa:

• Apoyo bimestral de $560 pesos para las participantes.

• Tarjeta de beneficios, que ofrecerá descuentos en servicios tanto gubernamentales como del

sector privado.

• Apoyo de $15,000 pesos para gastos funerarios en caso de fallecimiento de la beneficiaria.

El programa está dirigido a mujeres de entre 55 y 59 años que residan en el estado de Morelos. Requisitos para postularse:

1. Ser mujer de entre 55 y 59 años.

2. Tener INE vigente que compruebe la edad.

3. CURP actualizado.

4. Comprobante de domicilio con al menos tres meses de antigüedad.

5. Correo electrónico y número de celular activo para recibir notificaciones.

Cómo registrarse:

Las interesadas deben registrarse en la página oficial del programa: www.morelos.gob.mx/corazon-de- mujer. Después de completar la información y obtener su folio, la Secretaría de las Mujeres validará los datos y notificará a las participantes sobre los pasos a seguir.

El periodo de inscripciones estará abierto hasta el 13 de marzo de 2025.

En Oaxaca la Tarjeta Margarita Maza tiene abierta su convocatoria. El programa otorga un apoyo económico bimestral de $2,110 a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Este apoyo está destinado a mujeres que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos:

Tener un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, es decir, ganar menos de $2,110 pesos al mes. Ser responsable del cuidado de niñas, niños y adolescentes entre los 18 y 64 años.

Tener a su cargo personas con alguna discapacidad o enfermedad crónico-degenerativa.

Desempeñar una actividad de custodia o resguardo de personas víctimas indirectas de feminicidio.

Requisitos para la postulación

Las mujeres interesadas deben presentar la siguiente documentación:

Formato de solicitud de apoyo.

Identificación oficial vigente o constancia de identidad expedida por la autoridad municipal. Acta de nacimiento de la jefa de familia.

Clave Única de Registro de Población (CURP) de la jefa de familia.

Comprobante de domicilio reciente.

Acta de nacimiento de las y los dependientes.

Más información

Para conocer más detalles sobre la convocatoria y los pasos para postularse, las interesadas pueden consultar la página oficial del programa aquí.

Además, se puede acceder al documento completo de la convocatoria aqui:

En Tabasco Lanza Convocatoria para Apoyos a Mujeres en Posgrados STEM. El Gobierno del Estado de Tabasco, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET), ha abierto la convocatoria para la Inserción a Posgrados STEM para Mujeres 2025, dirigida a mujeres tabasqueñas interesadas en continuar su formación académica en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

La convocatoria está abierta para mujeres que deseen continuar sus estudios de posgrado en instituciones de educación superior nacionales. Para obtener más información, las interesadas pueden consultar la página oficial del CCYTET aquí, o ponerse en contacto por correo electrónico a [email protected] o [email protected].

Vigencia

Las postulaciones estarán abiertas hasta la fecha estipulada en la convocatoria. Para consultas adicionales, las interesadas pueden llamar a los números 993-142-0316, 993-142-0317 ext. 105 y 107.

