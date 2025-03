Eduardo, exasesor en Sinaloa, asesinó a su pareja 20 años después de un crimen igual

Pese a haber sido encontrado culpable y sentenciado a 24 años de prisión por el feminicidio de su novia, una profesora de inglés en Culiacán, Sinaloa, Eduardo Granados Palma salió de la cárcel en 2020, sólo había cumplido 16 años de su sentencia. El pasado 3 de marzo, cometió su segundo crimen, está vez fue doble, Astrid y su hijo Ángel fueron las víctimas.

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- “Traicioné la confianza y el amor de quien me entregó su corazón y le arrebaté la vida. Hoy solo queda vivir con el dolor de lo irreparable, y dedicar lo que me reste de vida a hacer el bien”, así se mostraba Eduardo Granados Palma, supuestamente arrepentido del feminicidio de su novia, en 2004. Más de 20 años después ha vuelto a cometer un crimen igual: el feminicidio de su actual mujer y el asesinato del hijo de ella, menor de edad.

Este lunes 3 de marzo, Astrid Noemí Cruz Casillas, una mujer de 37 años de edad, y su hijo, identificado como Ángel Fernando de 16 años de edad, fueron brutalmente asesinados por este feminicida reincidente identificado como Eduardo Granados Palma, al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Alicante Capital Norte, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tras el doble crimen el responsable logró huir y se encuentra prófugo.

A Granados Palma se le señala como un exconvicto que en marzo de 2004 mató de la misma manera a su entonces pareja, identificada como Martha Berenice Melchor Meza quien se desempeñaba como profesora de inglés, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, por lo que fue sentenciado a 24 años de cárcel, pese a lo cual en 2020 recuperó su libertad.

#Jalisco | Él es Eduardo Granados Palma, la noche del 2 de marzo en Zapopan, asesinó a Astrid, a su hijo de 12 años e intentó asesinar a su hija de 9 años que sobrevivió y se encuentra en terapia intensiva. Al momento se encuentra prófugo. Según registros, Eduardo Granados había… pic.twitter.com/TrUMLC4svE — Las brujas del mar (@brujasdelmar) March 4, 2025

Granados Palma habría también utilizado un martillo para terminar con la vida de madre e hijo, además de dejar gravemente herida a la hija menor de la víctima, una niña de nueve años de edad, de la misma forma en que lo hizo con su novia Martha Berenice Melchor, a quien también atacó a martillazos, para después arrojar el cuerpo sin vida a un río.

Por el feminicidio de Martha Berenice, Granados Palma fue sentenciado a 24 años de prisión, de los que sólo permaneció 16 internado, situación que suma a que la sentencia en su contra fue emitida 11 años después del crimen de la profesora y que en 2006, dos años después de su primer captura, se dio a la fuga del penal de Culiacán con ayuda de varios funcionarios de ese centro penitenciario.

Aunque Granados Palma, quien obtuvo contratos con su empresa Grapesa Internacional para impartir cursos a elementos de la Policía Preventiva de Sinaloa y al cuerpo Ministerial del mismo estado, fue capturado en Guadalajara, Jalisco, a los 10 días de su fuga, la condena por el crimen de Melchor Meza llegó hasta 2015, tras lo cual sólo cumplió cinco años más en prisión.

Eduardo los amarró en su propia casa, por cierto, en un coto residencial, y ahí a golpes terminó con la vida de Astrid, y su hijo Fernando, creyó que también había matado a la niña de 9 años de edad, pero ella sobrevivió y se encuentra muy grave. pic.twitter.com/MWi8sLcU5D — yo no soy esa … (@vanessaromogtz) March 4, 2025

Medios locales de Sinaloa han detallado que el feminicidio de Martha Berenice Melchor Meza, de entonces 23 años de edad, ocurrió la noche el 12 de marzo de 2004, en una vivienda de la colonia Las Quintas, hasta donde Granados Palma llevó a la víctima, a quien golpeó con un martillo en la cabeza hasta asesinarla. Después arrojó el cadáver a la orilla del Río Tamazula.

Para evadir las sospechas hacia su persona, Granados Palma acompañó a la familia de la víctima a interponer la denuncia por la desaparición de la profesora e incluso participó en las labores de búsqueda. No obstante, las autoridades se percataron de contradicciones en la versión del feminicida, quien dijo que Martha Berenice se cayó y se golpeó en un lavabo, por lo que lo hicieron confesar el crimen y que diera la ubicación de los restos.

Asimismo, la prensa local también ha señalado que durante el tiempo que Eduardo Granados Palma permaneció en prisión, mantuvo una relación de pareja con otra mujer, de quien no se proporcionaron mayores datos, con la que presuntamente procreó una hija, pero que en 2022 la mujer habría muerto en circunstancias extrañas que hasta el momento no han sido esclarecidas.

Eduardo Granados Palma es dueño de la compañía Grapesa Internacional, la cual se dedica a impartir adiestramiento en tácticas policiales, por lo que, a través de esta, obtuvo un contrato por parte del Gobierno de Sinaloa, que ascendió a 13 millones de pesos, para capacitar a policías del estado, durante la gestión del exgobernador priista Juan Millán Lizárraga.

El millonario contrato que consiguió el feminicida fue gracias a la intervención de Felipe Renault Rentería, un funcionario que ocupó varios cargos en el área de seguridad en Sinaloa, como Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán y Subprocurador de justicia, quien también en 2015 fue incluido en una "narcolista" del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, misma que dio a conocer el diario Reforma.

En la página web en la que promociona a Grapesa Internacional, Granados Palma foundation, granadospalmafoundation. org, en la parte de Biografía, el feminicida publicó un texto en el que supuestamente se arrepiente de haberle quitado la vida a Martha Berenice y pide perdón por sus errores, asegurando que dedicará el resto de su vida a “hacer el bien”, promesa que no cumplió.

“Dios me bendijo con una vida llena de amor y prosperidad, y lo traicioné. Traicioné también el inmenso amor de mis padres. Traicioné la educación que me dieron mis maestros y traicioné la responsabilidad de ser padre y esposo. Traicioné la mano que me tendieron mis amigos pero principalmente traicioné la confianza y el amor de quien me entregó su corazón y le arrebaté la vida”, indica el texto.

“Hoy solo queda vivir con el dolor de lo irreparable, y dedicar lo que me reste de vida a hacer el bien. A pagar la factura que le debo al destino con una vida comprometida en valores, temor a Dios y amor a mi familia y amigos. Servir siempre a mi prójimo y esforzarme en contribuir productivamente con mi entorno”, señala en la segunda parte del texto.

“Gracias a todos y a todas las personas que, a pesar de ser lo que soy, permanecen conmigo. Gracias a quienes han llegado a mi vida y me impulsan a ser un mejor hombre. Gracias también a quienes oran por mi alma. Gracias a quienes me abrazan y me dan sus palabras de aliento (..) perdóname Dios mío por lo que hice, y bendice siempre a la familia que tanto hice daño”, concluye Granados Palma.

Tras quedar libre por el feminicidio de Martha Berenice, Granados Palma fundó la organización Mexicanos Uniformados, de la que también es presidente y en donde se hace llamar Eddy Granny, la cual estaba dedicada a ver por los derechos de los elementos que conforman las diversas corporaciones de seguridad en el país, y con la que en 2023 promovió la campaña “Hagamos diputado a un policía”.

Karla, hermana de Astrid, brindó una entrevista al medio N+, en la que detalló que la víctima conoció a Granados Palma por medio de una aplicación de citas, situación con la que su familia siempre estuvo en desacuerdo, lo que se sumó al distanciamiento que la mujer tuvo con su familia durante la relación que sostuvo con el feminicida, así como algunas situaciones sospechosas, pero que Astrid rechazaba.

La hermana de la víctima detalló que la pareja tenía sólo unos días de haberse separado, y que el día en que ocurrió el doble crimen, Astrid se encontraba mudándose de domicilio, luego del cual, Granados Palma intentó esconder los cuerpos de la mujer y su hijo, sin éxito, y que fueron las amigas de Astrid quienes descubrieron que el feminicida estaba enviando mensajes desde el celular de la víctima haciéndose pasar por ella, para después huir.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy/ Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.