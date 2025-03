El muro fronterizo que prometió Donald Trump estaría terminado en 2029, afirma Vance

Los Ángeles, 6 de marzo (LaOpinión).- Durante una visita realizada a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, Texas, James David Vance, Vicepresidente de la Nación, anunció que los trabajos de construcción del muro ordenado por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para contener el cruce de migrantes a través de México podría quedar concluido en 2029.

Aunque, a poco más de un mes del inicio de la segunda etapa de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, el arribo de extranjeros carentes de documentación para ingresar a Estados Unidos se ha precipitado, el deseo del Jefe de la Nación es contar con un muro reforzado para cerrarle por completo el tránsito a territorio estadounidense a futuros inmigrantes.

Durante su primera administración al frente del Gobierno, el republicano de 78 años únicamente alcanzó a reforzar algunas partes de lo que —en ciertos puntos limítrofes con México— es considerada una vieja barrera incapaz de contener a los cientos de miles de personas que, huyendo de la pobreza en sus países de origen, pretenden llegar a Estados Unidos con el objetivo de alcanzar el “Sueño Americano”.

Turns out all we needed to secure the border was a new president.@POTUS pic.twitter.com/OZU1j53ppd

— Vice President JD Vance (@VP) March 6, 2025