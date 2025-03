En un mundo de machos armados, la Presidenta de México impone método: “cabeza fría”

Mientras políticos como Vladimir Putin, Volodímir Zelenski y hasta el mismo Justin Trudeau han protagonizado disputas públicas cargadas de testosterona contra Donald Trump, la Presidenta Sheinbaum ha optado por una estrategia más racional, evitando la confrontación innecesaria y apostando por el diálogo como herramienta clave, en un momento en el que el Presidente de Estados Unidos mantiene su forma expansionista e imperialista de hacer política.

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- En un escenario global dominado por figuras políticas que actúan como "machos", la Presidenta Claudia Sheinbaum ha marcado una diferencia sustancial en su estilo de gobierno y en su manera de interactuar con homólogos como Volodímir Zelenski o Donald Trump, a tal grado de ser la única que ha podido apaciguar, al menos de manera momentánea, al Presidente estadounidense con respecto a sus presiones arancelarias.

Mientras políticos como Vladimir Putin, Gustavo Petro, Zelenski y hasta el mismo Justin Trudeau han protagonizado disputas públicas cargadas de testosterona, Sheinbaum ha optado por una estrategia más racional, evitando la confrontación innecesaria y apostando por el diálogo como herramienta clave, en un momento en el que el mandatario de Estados Unidos mantiene su forma expansionista e imperialista de hacer política.

“Muchas veces las feministas vemos en política – no todas, pero muchas– o interpretamos los debates políticos como señores diciendo: ‘Yo lo tengo más grande. Y el mío es más grande, yo soy más macho’. y no sé qué… Y ella no entra en esa discusión, ella está pensando en qué es lo que le conviene más al país. Se entiende que son hombres difíciles y complicados y ella les ha podido dar la vuelta. La manera en que ella ha manejado toda la relación con Estados Unidos: de una dignidad, de una sobriedad y al mismo tiempo cortés. No creo que hubiera nadie que lo hubiera hecho mejor que ella. Entonces, yo estoy absolutamente apantallada por la forma en que nuestra Presidenta ha lidiado con el Presidente Trump”, expresó en entrevista con SinEmbargo, Marta Lamas, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.

La forma en que Sheinbaum ha liado con Trump contrasta, por ejemplo, con la humillación pública que sufrió el Presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en su intento por congraciarse con el mandatario estadounidense. E incluso también contrasta con la manera en que el Ministro de Canadá también ha llevado la negociación con Trump.

Ha sido muy notoria la diferencia en el tono que usó Donald Trump al informar sobre sus llamadas con sus socios comerciales y vecinos. Mientras que con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el intercambio fue tenso y terminó con reproches, la conversación con la Presidenta Claudia Sheinbaum fue descrita como respetuosa y productiva.

El miércoles, Trump sostuvo una llamada con Trudeau que, según funcionarios canadienses citados por diversos medios de aquel país, fue acalorada y tensa. Durante los 50 minutos de conversación, el Primer Ministro intentó que el mandatario estadounidense diera marcha atrás con los aranceles, pero la discusión se tornó tensa. Trump incluso insinuó que Trudeau estaba utilizando las negociaciones con fines electorales. En la plática, también abordaron la guerra comercial entre ambos países y los esfuerzos de Canadá para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

De acuerdo con lo descrito por medios canadienses, Trump le habría ofrecido a Trudeau retirar aranceles en ciertos sectores y productos, pero el mandatario canadiense se negó a eliminar las represalias comerciales de Canadá mientras Estados Unidos no eliminara por completo los gravámenes impuestos desde el martes. Esta negativa llevó a Trump a expresar nuevas quejas sobre las políticas canadienses, particularmente en el sector agrícola. Tras la llamada, el Ministro de Finanzas de Canadá, Dominic LeBlanc, intentó negociar con funcionarios estadounidenses, sin éxito. Más tarde, en su red Truth Social, Trump acusó a Trudeau de no hacer lo suficiente para frenar el flujo de fentanilo desde Canadá y de buscar rédito político con el enfrentamiento con su vecino del sur.

En contraste, la llamada que Trump sostuvo el jueves con Sheinbaum Pardo, tuvo un tono muy diferente. Horas después, el Presidente estadounidense anunció que México no pagará aranceles sobre ningún producto incluido en el T-MEC, al menos hasta el 2 de abril, acuerdo que alcanzó con Sheinbaum durante lo que describió como una "excelente y respetuosa llamada".

"Después de hablar con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo T-MEC. Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril. Lo hice como un favor y como muestra de respeto por la Presidenta Sheinbaum", escribió Trump en Truth Social.

Además, destacó la buena relación entre ambos gobiernos y el trabajo conjunto en materia migratoria y en la lucha contra el tráfico de fentanilo. "Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro, juntos, en la frontera, tanto en términos de impedir que los inmigrantes ilegales ingresen a los Estados Unidos como, asimismo, de detener el fentanilo. ¡Gracias, Presidenta Sheinbaum, por su arduo trabajo y cooperación!", añadió el mandatario.

Marta Lamas señaló que Sheinbaum ha mostrado una "inteligencia política" y una "cabeza fría" para tratar con personajes difíciles, en especial el Presidente de Estados Unidos, y que ha sabido llevar la relación con el Gobierno de ese país con dignidad, sobriedad y cortesía.

Con respecto a la actitud de la oposición en México, que ha tenido una narrativa contra el desempeño de Sheinbaum, Lamas destacó que la oposición ha mostrado una incapacidad para reconocer los logros de Claudia Sheinbaum en el contexto de las relaciones internacionales y “lo único que sabe es golpear”. Según Lamas, la oposición, particularmente los partidos PAN y PRI, se muestra enojada y desorientada, recurriendo a ataques en lugar de apoyar las políticas de Estado propuestas por Sheinbaum.

Lamas comparó la postura de la oposición con la de "buitres", en referencia a la crítica constante hacia el gobierno de Sheinbaum, sin reconocer los avances en su gestión, como la reciente conversación con el presidente estadounidense Donald Trump.

“No les pedimos que compren todo el paquete, pero ahorita sí era el momento verdaderamente de arropar, desde todas las posiciones políticas, a la Presidenta que está planteando una política de estado pensando en México como país, no está pensando nada más en Morena o nada más en un grupo. A mí me parece patética la la postura mezquina de la oposición de no reconocerle a Claudia lo bien que lo está haciendo”.

Y es que, para la antropóloga y feminista, la capacidad de la Presidenta, de lidiar con hombres poderosos, la desarrolló desde su experiencia política dentro de su mismo partido: Morena, donde ha trabajado rodeada de políticos con actitudes autoritarias. “Yo creo que Claudia ha tenido una inteligencia política, una cabeza fría y un modo, digamos, de manejar a un personaje tan complicado como el Presidente Trump, porque también, digamos, tiene un entrenamiento con el Presidente Andrés Manuel y con la bola de señores que están alrededor (de ella) en Morena”, afirmó.

Lamas insistió en que el estilo de gobernar de la mandatariase basa en la racionalidad, el análisis de datos y la templanza y que ha sabido llevar su liderazgo alejado del narcisismo.

“A ella la ves en las mañaneras y en las mañaneras le hacen una pregunta y no sabe y dice, `No sé, pero le voy a preguntar a mi gabinete." O sea, no está el rollo de de del machismo, de presumir y de yo por delante´. Entonces, es una política que no es narcisista, que tiene un proyecto político y que es muy cuidadosa de entender el contexto y cómo moverse”, dijo.

Sheinbaum no solo ha evitado la confrontación con líderes de corte autoritario o populista, sino que también ha demostrado una capacidad de negociación que la diferencia de sus pares en América Latina. Mientras el presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizado desencuentros no solo con Trump, sino con otros líderes, como Nicolás Maduro, Javier Milei en Argentina, con el expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei y Nayib Bukele, de El Salvador y su liderazgo se ha visto debilitado, pr otra parte Sheinbaum ha mantenido estabilidad en su gobierno.

La experta destacó que Sheinbaum entiende la democracia como un proceso de diálogo y negociación, no como una confrontación con el adversario. En este sentido, destacó que la política no debe verse como una guerra, sino como un proceso de llegar a acuerdos y pactos.

“Me parece que en este momento tan complicado geopolítico como tú decías, Romina, yo creo que la figura de ella es una figura que está sorprendiendo a muchos otras partes. Uno ve el desastre que fue lo del presidente de Colombia; lo mismo de de de del de Ucrania, porque se dejan llevar por el impulso. En cambio, (en Sheinbaum) su rollo de científica, cabeza fría, datos, pensar las cosas, pensar el contexto, yo creo que está realmente maniobrando muy bien en un contexto muy complicado.

Y añadió: “Yo me imagino que los canadienses y las canadienses han de estar como muy sorprendidos y están buscando como acercarse también a México, en el sentido de que están viendo que ahí hay algo distinto. Entonces, yo estoy realmente muy bien sorprendida de lo bien que ella ha enfrentado una situación tan complicada. Y además, con muchos machos en su propio partido”.

Sugeyry Romina Gándara https://www.sinembargo.mx/author/sugeyry_gandara/ Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.