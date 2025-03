El caso de EU contra Caro es personal: el asesinato de Camarena ocurrido hace 40 años

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).– Dentro de los 29 capos del narcotráfico que México entregó a los Estados Unidos la semana pasada se encuentra no solamente uno de los más buscados, sino uno de los más deseados por el vecino del norte: Rafael Caro Quintero, "El Narco de narcos" o "Don Rafa", fundador del Cártel de Guadalajara pero sobre todo el principal señalado por el asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena hace precisamente 40 años, situación casi rompe por completo la relación bilateral entre ambas naciones.

El asesinato de Camarena en 1985 sacudió la relación bilateral entre ambos países. El agente había logrado infiltrarse en el Cártel de Guadalajara y, con su información, permitió que las autoridades destruyeran una plantación de marihuana valuada en millones de dólares. La represalia no tardó. El 8 de febrero de ese año, fue secuestrado, brutalmente torturado por más de 30 horas y finalmente asesinado.

Arrestado en 1985 en Costa Rica, a donde había huido, Caro Quintero fue condenado a 40 años de prisión en México. Sin embargo, en 2013 logró salir libre tras un fallo judicial que argumentó errores en su proceso. La noticia indignó a Estados Unidos, que ofreció 20 millones de dólares por su recaptura.

Durante casi una década, el capo se movió entre las sombras, supuestamente con protección del Cártel de Sinaloa. Su suerte cambió en 2022, cuando fue localizado y arrestado en la sierra de Choix, Sinaloa, en un operativo de la Marina mexicana.

Su historia, marcada por el narcotráfico, la violencia y la impunidad, está lejos de terminar. Pero esta vez, su destino estará en manos de la justicia estadounidense, por primera vez desde aquel 8 de febrero de 1985.

Caro Quintero llegó a Nueva York el pasado 27 de febrero. Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que Caro Quintero desciende esposado de un avión de la Armada de México, bajo estricta custodia de las autoridades estadounidenses.

BOOM - Video just sent said to be Rafael Caro Quintero arriving in New York. pic.twitter.com/TQD99jQyE6

— Ioan Grillo (@ioangrillo) February 28, 2025