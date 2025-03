VIDEO ¬ Trudeau llora a días de dejar su cargo; los he defendido, dice a canadienses

Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).-El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, rompió en llanto este jueves al dirigir un mensaje a los ciudadanos de su país, y el cual podría ser el último como líder liberal.

En conferencia de prensa, el diplomático canadiense aseveró que seguirá trabajando en favor de la población, incluso en los últimos días de su Gobierno. Asimismo, afirmó que no los defraudará ni hoy ni en el futuro.

A tres días de dejar el cargo, Justin Trudeau detalló que espera "una transición a su sucesor elegido en los próximos días o semanas", sin embargo, dejó en claro que las próximas administraciones no defraudarán a la ciudadanía. "En las últimas semanas, hemos trabajado con nuestros socios provinciales y territoriales para asegurarnos de que las familias puedan confiar en este sistema", concluyó.

A teary-eyed Trudeau says his government "will not let Canadians down" and that he's been working with the premiers "to allow this system to lock in, to become something that no government ... could ever go back on." pic.twitter.com/TwWfwccpMj

— Rebel News (@RebelNewsOnline) March 6, 2025