Las súper mujeres.

Me sorprende y admira la capacidad de las mujeres para realizar a la vez una diversidad de actividades cotidianas, la mayoría de ellas no remuneradas. Esto es especialmente notorio –y admirable—en el caso de las madres solteras, que en México representan el 11 por ciento de las mujeres mayores de 12 años.

Un ejemplo paradigmático de esta realidad es una querida amiga mía, madre de dos hijos. Permítanme contarles que ella vive en un condominio de clase media de la colonia Del Valle, Benito Juárez, de CDMX. Es diseñadora gráfica de profesión, con una maestría en marketing digital. Ella se levanta antes de las seis de la mañana. A esa hora empieza a preparar el desayuno para los hijos, una de ocho y otro de cinco años. Luego aprovecha para darse un baño, acicalarse y vestirse. Después viste al niño pequeño mientras acarrean a la mayorcita y desayuna con ellos. Enseguida alista las mochilas, los lonches, los suéteres y demás. Al terminar, sale disparada para llevar a los niños a la escuela. De ahí se va a su trabajo, perfectamente acicalada, en una agencia ubicada en Polanco.

Al salir de la oficina, va primero a pagar algún servicio, la luz, el teléfono, antes de pasar por los hijos a la escuela, para lo cual tiene que formarse en una larga fila de autos. Aprovecha la espera, generalmente, para hacer un par de llamadas, contestar mensajes, entrar al chat, hacer alguna compra por Amazon. Ya en casa, se ocupa de servir la comida y lavar los trastes. Por la tarde acude a un curso de capacitación y al salir aprovecha para reunirse con alguna amiga o algún amigo. Luego de una escala en la panadería regresa a su departamento para preparar la ropa, a veces plancharla, ayudar a la niña con su tarea y servirles la merienda a los dos pequeños, mientras mira a ratos la televisión. Repasa algunos pendientes antes de finalmente acostarse, pasadas las 10 de la noche. Y al día siguiente, otra vez.

Me parece que en lo general los aparentes avances en la paridad laboral entre hombres y mujeres esconde en realidad una mayor injusticia entre ambos géneros. Algunos han resultado contraproducentes. Ahora, es cierto, ellas tienen mayor posibilidad de acceder a un empleo e inclusive de recibir remuneraciones similares a los de los hombres. Sin embargo, no hay cambios importantes en el tiempo que ellas dedican a actividades no remuneradas, en contraste con el caso de los hombres. Y no solamente en el caso de las madres solteras, como mi amiga, sino también –y a veces peor-- en las que viven con sus parejas.

Las estadísticas nos describen una desigualdad que persiste… y en algunos casos efectivamente se agrava. Se da poca atención a la información que aporta la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) que realiza el Inegi. Esa medición se realizó por primera vez en 1996 y se ha repetido en 1998, 2002, 2009, 2014 y 2019. Están por publicarse los resultados de la más reciente, efectuada en 2024.

El objetivo de esta encuesta, indica el Inegi, es proporcionar información estadística para la medición de todas las formas de trabajo de los individuos, tanto remunerado como no remunerado; hacer visible la importancia de la producción doméstica y su contribución a la economía; la forma como usan su tiempo los hombres y las mujeres, así como la percepción de su bienestar, todo ello respecto a la población de 12 años y más de áreas urbanas, rurales e indígenas.

Vale destacar que el 4 de noviembre de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó en el Diario oficial de la Federación el acuerdo por el que se determina Información de Interés Nacional (IIN) a la ENUT. La información estadística y geográfica de interés nacional es aquella que se genera de forma regular y periódica, a partir de una metodología científicamente sustentada, necesaria para conocer la realidad del país y que contribuya a la toma de decisiones mediante el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de alcance nacional.

Según los resultados de la ENUT 2019, la más reciente publicada, tres cuartas partes (73.3 por ciento) de los 48 millones de mujeres de 15 años y más han sido madres, esto es 35.2 millones. De ellas, siete de cada diez están casadas o unidas (52.4 y 18.8 por ciento, respectivamente). Aproximadamente la quinta parte es viuda, separada o divorciada (10.2, 6.6 y 2.5 por ciento, respectivamente); en tanto que 9.6 por ciento son madres solteras.

El levantamiento abarcó más de 71 mil personas, que habitaban más de 26 mil hogares, y tiene una representación nacional que abarcó tanto el entorno urbano, rural y por entidad federativa. Del total de población de 12 años y más, 97 por ciento participa en el trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, con un promedio de 22 horas semanales.

En cuanto a la ocupación laboral, tenemos que el 67 por ciento del tiempo total de trabajo (TTT) que realizan las mujeres es no remunerado. Ojo. A nivel nacional, el promedio de horas semanales de TTT para las mujeres de 12 años y más es de 59.5 horas y para los hombres es de 53.3 horas. Es decir, hay todavía una brecha desfavorable para las mujeres de 6.2 horas más de trabajo total a la semana.

En México cinco de cada 10 horas de trabajo que contribuyen a la economía nacional no reciben una remuneración y en su mayoría es realizado por mujeres dentro del hogar, el cuidado de la familia y servicios para la casa. Del 2014 al 2019 la participación de los hombres en el trabajo doméstico subió apenas un tres por ciento, aún lejos de lo que contribuyen las mujeres. En promedio las mujeres realizan casi el triple del trabajo doméstico que los varones.

La distribución total del tiempo de trabajo es muy dispar. Las mujeres emplean el 77 por ciento en trabajo no remunerado en los hogares, que contrasta con un 28 por ciento entre los hombres. En lo que se refiere en el tiempo de trabajo para el mercado el tiempo total de las mujeres es del 31 por ciento y el de los hombres es del 69 por ciento, es decir, ¡más del doble!

Las mayores diferencias del tiempo, como decíamos, se observa en el dedicado a las acciones domésticas. Según la encuesta, las mujeres dedican el mayor tiempo en la preparación de alimentos y servicios: en promedio, nueve horas más que los hombres. Y a la limpieza de la vivienda ellas dedican 5.5 horas más que ellos. Quizá estas estadísticas, que son ratificadas contundentemente por la realidad que observamos todos los días, al menos nos inquieten, si tenemos conciencia de la situación desventajosa de las mujeres en nuestro medio. Son súper mujeres… en provecho muchas veces de los hombres. Pienso que esta reflexión es una buena manera de celebrar este sábado el 8M. Válgame.

