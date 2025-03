BITS | Split Fiction, el juego que logra ambición y magia en un mismo lugar

Mio y Zoe son las protagonistas de la historia, estos personajes comparten la pasión de desarrollar mundos e historias increíbles; ambas participan en un proyecto que incluye a una máquina que permite simular las historias que escriben para después guardarlas y publicarlas.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).- En 2018, Electronic Arts decidió apostar por un estudio independiente que fue fundado por Josef Fares, director de uno de los juegos independientes más importantes y destacados de 2013: Brothers: A Tale of Two Sons. Un año después de esta gran hazaña, decidió fundar su propio estudio: Hazelight Studios.

Hazelight Studios sorprendió en 2018 con una nueva franquicia y experiencia cooperativa llamada A Way Out, esto de la mano de Electronic Arts, que daría comienzo a una de las mejoras épocas del estudio, en 2021 volvió a sorprender con It Takes Two, que se llevó el premio al juego del año durante The Game Awards. Ahora, 4 años después, el estudio lo ha vuelto a hacer, con su más reciente lanzamiento: Split Fiction.

Mundos e historias increíbles

Split Fiction nos cuenta la historia de dos mujeres, Mio y Zoe, las cuales se acaban de conocer, su primer encuentro no fue el más amigable de todos, además no tienen una relación de amistad o laboral, simplemente comparten la misma pasión, la de desarrollar mundos e historias increíbles, algo que las ha llevado a Rader Publishing, ahí conocemos a J.D. Rader, un empresario que ha desarrollado una máquina, que permite recrear las historias de escritores, simularlas para después guardarlas y publicarlas.

La maquina creada por J.D. Rader es una nueva forma de contar historias, por lo que convoca a varios escritores para este proyecto, cada uno estará en una plataforma y simulación, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que Mio no está muy convencida del trato y decide salir del proceso que está a punto de comenzar y debido a un discusión, ella acaba mezclada en la plataforma de Zoe, combinando sus historias.

Mio y Zoe descubren que, efectivamente, la compañía está robando todas sus ideas, no sólo la que ellas aprobaron, ahora deberán trabajar juntas mientras se van conociendo y forjando una relación, para evitar que eso suceda.

Experiencia interactiva

Como ya es tradición en los títulos de Hazelight Studios la experiencia es complemente interactiva y se puede jugar tanto de manera cooperativa, como en línea, de hecho, sólo es necesario que un jugador tenga el título, ya que existe una función para poder compartirlo con otra persona y jugar en conjunto.

Cada jugador elegirá entre Mio y Zoe, personajes que irán cambiando dependiendo la historia que estemos jugando y que se divide entre 2 historias principales o temáticas: la primera es una temática futurista o cyberpunk - la de Mio-, que nos llevará por diferentes entornos llenos de acción; la segunda es la historia de Zoe, que se desarrolla en un mundo más medieval y mágico.

Existen otras 12 historias adicionales que podremos encontrar en cada una de las principales, en diferentes puntos, estas historias, cambiarán completamente la temática principal de cada personaje y nos llevarán a nuevos mundos, con comandos y personajes totalmente diferentes, desde una granja donde seremos cerdos, un mundo de gigantes, una historia en el espacio, otra donde seremos dibujos de un lápiz en un cuaderno hasta un mundo de pasteles, por mencionar algunas, cada una muy diferente entre sí, pero sobre todo con una jugabilidad única.

El juego cooperativo

Replicando al experiencia de sus entregas pasadas, nuevamente el juego cooperativo es esencial para progresar en cada una de las historias, tendremos que cooperar con nuestro segundo jugador para realizar la mayor parte de las tareas, desde mover objetos, diferentes acciones de movilidad y usar las habilidades que tenemos asignadas para realizar tareas que el otro no podrá y viceversa, es una jugabilidad que se complementa entre si y sigue siendo una de las cartas más fuertes del estudio.

El juego cooperativo dio un gran salto con It Takes Two y en está ocasión, han llegado más lejos, no sólo a nivel narrativo con cada una de las historias que vivimos que son divertidas, emocionantes y llenas de acción, sino el cambio de jugabilidad entre cada una de ellas, el hecho de que un personaje tenga una espada y el otro un látigo, que uno se transforme en gorila y otro en un hada, que un cerdo vuele con flatulencias mágicas y el otro tenga un resorte, todo esto es simplemente increíble y el nivel de ambición que tiene el juego es de aplaudir.

Split Fiction se está posicionando como uno de los mejores juegos de 2025, claro, aún hay un largo camino por recorrer, pero sin duda, es la mejor experiencia cooperativa que hemos tenido desde su antecesor, It Take Two.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez/