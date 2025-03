Silvano dejó el Gobierno de Michoacán con cúmulo de irregularidades, según la ASF

El Gobierno de Michoacán y la Auditoría Superior de la Federación señalaron en más de una ocasión irregularidades en el uso de recursos durante la gestión de Silvano Aureoles, actualmente investigado por al FGR por actos de corrupción.

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).– El último año como Gobernador de Michoacán de Silvano Aureoles Conejo, actualmente investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción, estuvo marcado por escándalos, irregularidades y falta de transparencia en el uso de miles de millones de pesos para los rubros de educación, salud, obra pública y servicios personales.

Esta semana fueron detenidos y vinculados a proceso cuatro de sus exfuncionarios por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos. La FGR los acusa del desfalco de más de 3 millones de pesos, todo ello, de acuerdo con la dependencia, lo habría orquestado el exgobernador Aureoles.

Alfredo Ramírez Bedolla, actual Gobernador de Michoacán, ha recordado que desde 2022 su administración presentó denuncias contra el exmandatario del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el sobrecosto en la construcción de siete cuarteles policiacos.

De acuerdo con el Gobernador, sólo para la construcción de uno de ellos se pagaron al menos 980 millones de pesos cuando, según un análisis del Instituto Nacional de Bienes Federales y Avalúos, no tenía un valor superior a los 180 millones de pesos.

Ramírez Bedolla dijo desde 2022 que la Auditoría Superior de Michoacán ya investigaba el desfalco que Aureoles habría cometido junto con la constructora encargada de edificar con sobrecostos los cuarteles regionales en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.

🔴 #ÚLTIMAHORA I Silvano Aureoles está prófugo Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla), gobernador de Michoacán, informó que la @FGRMexico realiza los trabajos correspondientes para localizarlo. pic.twitter.com/PrgIFmwfxN — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 3, 2025

Sin embargo, no sólo la auditoría estatal detectó irregularidades. La tercera entrega de la cuenta pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2021, el último año que Silvano Aureoles gobernó, exhibió daños al erario por miles de millones de pesos.

La ASF detalló que el Gobierno estatal no aclaró cómo utilizó mil millones 614 mil 517 mil pesos destinados a Michoacán a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, para el pago de trabajadores de educación básica.

De ese fondo, 19 mil 700 miles de pesos fueron distribuidos al pago de trabajadores con licencia sin goce de sueldo; otros 236 mil 200 pesos a personas después de la fecha de su baja definitiva, mientras que siguió entregando sueldos a trabajadores identificados como decesos durante 2021 y años anteriores por 2 mil 651 millones 900 mil pesos. Del total de estos recursos, el Gobierno de Michoacán reintegró mil 293 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, por lo que hasta 2021 estaban pendientes por aclarar más de mil 614 millones de pesos.

La auditoría detectó algo similar en el Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, que dejó 17 millones 611 mil 676.79 pesos pendientes de aclarar, entre ellos 6 millones 223 mil pesos que el Gobierno estatal no ejerció ni había reintegrado a la Tesorería de la Federación.

De igual forma identificó el pago a trabajadores durante su periodo sin licencia de goce de sueldo, pagos a trabajadores después de la fecha de su baja definitiva y a trabajadores identificados como decesos en el ejercicio fiscal 2021.

Los resultados de la ASF en 2021 destacan porque en septiembre de ese año docentes cancelaron las clases presenciales y virtuales, impartidas de esa manera por la pandemia de la COVID-19, en mil 500 escuelas del nivel básico (20 por ciento del total) por el retraso en el pago de ambas quincenas de agosto a más de 20 mil docentes y personal educativo con plaza estatal.

Los docentes exigieron transparencia en el manejo y destino de los recursos públicos, porque denunciaron que el retraso en los pagos y el retiro de prestaciones era una constante desde el inicio de la gestión de Aureoles Conejo, en octubre de 2015.

Irregularidades en salud y más contratos

El rubro de la salud, la ASF fiscalizó el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral y encontró “un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 69 mil 400 pesos”. De ellos, 26 mil 300 pesos fueron clasificados como improcedentes por destinarse a un trabajador que no acreditó el perfil académico para el cargo que desempeñó en 2020, así como ”11.9 miles de pesos por pagos posteriores a un trabajador que causó baja definitiva”.

En la tercera entrega de la cuenta pública de 2021 también se encontró "un monto por aclarar de 4,161.8 miles de pesos" correspondientes al pago de medicamentos no contemplados y que excedieron el precio de referencia que estaba establecido en los Lineamientos para la adquisición de medicamentos.

Mientras que en la revisión de los contratos suscritos por el Gobierno de Michoacán financiados con recursos federales para 2021, la ASF halló que se gastaron mil 356 millones 8 mil 574.13 pesos sin aclarar, pero que se destinaron, por ejemplo, en pagos para la detección y diagnóstico de cáncer, servicios de laboratorio y odontología por 69 millones de pesos.

Además de “pruebas de covid no localizadas por 21,822.1 miles de pesos”, así como pagos por servicio de supervisión de obras que no contaron con evidencia de la prestación del servicio por 28 millones 18 mil pesos, así como 834 tinacos y mil 241 toneladas de cemento que no acreditaron su recepción.

El exgobernador Silvano Aureoles cobró relevancia a nivel nacional en 2021 porque en junio, después de la elección estatal, acudió a Palacio Nacional para solicitar audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y entregarle documentos que, según dijo, probarían que Morena ganó las elecciones del 6 de junio en Michoacán con apoyo del narcotráfico.

El entonces Presidente López Obrador no lo recibió porque dijo que se trataba de un tema que debía ser atendido por Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral o la FGR. Aureoles Conejo utilizó este episodio constantemente para promoverse como un opositor al Gobierno federal, algo que dos años después siguió destacando cuando buscó ser el candidato presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD.

Aunque llegó tempranito para ser recibido por el presidente @lopezobrador_, Silvano Aureoles sigue afuera de Palacio Nacional. Vía @azucenau

📸 @ramonramirezpe pic.twitter.com/KWO5wsbUh7 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 29, 2021

Ese último año de administración, la ASF detectó un incremento de 3 mil 175 millones 961 mil pesos por incrementos al presupuesto asignado al rubro servicios personales, un aumento que rebasó el límite máximo para servicios personales que establece la ley.

En el rubro analizado de Participaciones Federales a Entidades Federativas la ASF también encontró que quedaron por aclarar 876 millones 596 pesos "en pagos improcedentes o en exceso en servicios personales, 312,347.9 miles de pesos por pagos improcedentes o en exceso y otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y 346.0 miles de pesos por otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma”.

Cuando la gestión de Aureoles Conejo terminó, el expresidente López Obrador y el actual Gobernador Alfredo Ramírez y criticaron los lujos con los que vivía, este último abrió a medios de comunicación las puertas del área exclusiva de la casa de Gobierno, en el sur de la ciudad de Morelia, para mostrar el búnker Silvano Aureoles utilizó. De acuerdo con la agencia española EFE, que estuvo presente en el recorrido, la habitación tenía blindaje en sus paredes, techo y ventanales, así como un pasadizo secreto a manera de ruta de escape.

"El Búnker” se compone por tres piezas o secciones: En la primera se encuentra el área para la sala y el dormitorio del Gobernador, divididas únicamente por un muro de piedra. La segunda consta de un espacio de 15 metros cuadrados, con armarios de madera y cristal, totalmente iluminados, así como dos cajoneras para guardar relojes o joyas. La tercera pieza es de 25 metros cuadrados, donde se habilitó un spa que incluye dos baños sauna, un jacuzzi, dos duchas y sanitario.

La noticia del búnker, que se publicó este día en varios medios, generó una serie de críticas hacia el perredista, sin embargo, la residencia que habitaba, la cual fue edificada en 1988, fue usada por 10 exgobernadores, de los cuales siete forman parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tres del Partido de la Revolución Democrática (PRD), éste último al que pertenece Aureoles.

Al iniciar el sexenio de Alfredo Ramírez, el Secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, Luis Navarro García, denunció que el Gobierno estatal no contaba con presupuesto para realizar giras de trabajo debido a que el perredista Silvano Aureoles solo dejó 85 pesos en una cuenta bancaria y 600 en otra.

