Titulares del FBI y la SSPC se reúnen; refuerzan cooperación en temas de seguridad

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, sostuvo un encuentro con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos (EU), Kash Patel, en un encuentro que fue catalogado por la institución estadounidense como una que ayuda a fortalecer la alianza que existe entre ambos países en materia de seguridad.

La noticia sobre dicha reunión fue dada a conocer por el propio FBI a través de una publicación que compartió en sus redes sociales oficiales, en la cual se indicó que el encuentro se dio en el marco de la reciente extradición hacia EU de 29 capos del narcotráfico que realizó el Gobierno de México.

"Kash Patel dio la bienvenida a funcionario mexicanos a la sede del FBI para una reunión que marcó un hito histórico con la deportación de 29 personas, incluidos ocho sujetos [de interés] por el FBI. La reunión fortalece nuestra alianza en pos de la justicia y la seguridad comunitaria". señaló el buró en su publicación.

El mensaje del FBI vino acompañado de una fotografía en la se muestra a Omar García Harfuch junto a Kash Patel y Francisco Almazán Barocio, director general del Centro Nacional de inteligencia (CNI) mexicano.

. @FBIDirectorKash welcomed Mexican officials to #FBI HQ for a meeting that marked a historic milestone with the removal of 29 individuals, including 8 FBI subjects. The gathering strengthens our partnership in pursuing justice and community safety. pic.twitter.com/VU13DUrc3K

— FBI (@FBI) March 7, 2025