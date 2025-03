ENTREVISTA ¬ La estrategia más exitosa de la 4T es su discurso: David Bak Geler

David Bak Geler habló con SinEmbargo sobre el análisis crítico que hace respecto al uso del lenguaje y la naturaleza del discurso mediante la palabra frivolidad, particularmente en el uso empleado por Andrés Manuel López Obrador y la izquierda para definir al actual sistema político mexicano.

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– ¿Qué quiere decir una democracia frívola? Es una cuestión que busca desentrañar David Bak Geler en Gramáticas de la frivolidad (FCE) un texto en donde expone cómo este término forma parte de un proceso discursivo encabezado por Andrés Manuel López Obrador y la izquierda para exponer “la nueva democracia mexicana en la que al final se establece la definición de la frivolidad o de los frívolos, como aquellos que se mantienen al margen del bien común”.

“Una de las estrategias más exitosas y fructíferas de la Cuarta Transformación general y de López Obrador, en particular, es construir discursos que yo llamaría discursos mixtos porque al contrario de otras tendencias tendencias ideológicas que ya traen sus conceptos con una trayectoria y una tradición, acá la Cuarta Transformación elaboró un discurso muy convincente y pegador a las mayorías en México sobre qué quiere decir ser demócrata, qué quiere decir ser republicano, por qué tiene sentido la austeridad al nivel de Gobierno”, comentó David Bak Geler a SinEmbargo.

David Bak Geler expuso que cuando empezó a encontrar en los discursos de López Obrador tan seguido la palabra frivolidad y no sólo para llamar a personajes particulares o para señalar, como en algún momento muchos lo hicieron, para referirse al expresidente Enrique Peña Nieto, sino para nombrar así al actual sistema político mexicano.

“El sistema actual en México es frívolo, las instituciones se han vuelto frívolas, la democracia mexicana es frívola y esto me parece realmente una cosa provocadora que aunque no ha sido estudiada, aunque no sale a la luz, la mayoría de las personas entienden estos juicios que le dan como otra dimensión a la política de la que tenían, incluso, la dimensión como de misterio”, comentó

Con respecto a las críticas que se han hecho al expresidente López Obrador como alguien que ha impuesto un discurso, David Bak Gele cuestionó: “¿qué es imponer un discurso?’, por su puesto que ha usado en muchos de los canales del Estado, por supuesto que tenía su mañanera y hablaba todos los días, pero en realidad no hay ninguna coerción, no ha habido ninguna coerción”.

“Es muy importante separar los poderes orgánicos, el poder democrático, el poder horizontal, el poder más auténtico que surge de discursos que conectan con las personas, de este otro poder manipulador, propagandístico, que normalmente viene empujado por el dinero, el capital y los privilegios”, ahondó.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.