ENTREVISTA ¬ “La mentira es una fase necesaria en el crecimiento de los niños”

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).– Una persona dice entre 100 y 200 mentiras al día. Al menos es algo que leyó Mariana Alcántara, autora de El libro mentiroso (FCE) y ganadora del Bologna Portafolio Award, Bologna Children 's Book Fair, 2025. En este trabajo, de hecho, cuenta cómo los osos polares son conocidos por ser expertos en el arte de mentir y de toda una serie de disparates que ilustra en estas páginas.

“Es un libro que habla sobre un tema muy humano, que es la mentira y mientras lo estaba haciendo me cuestionaba constantemente si estaría bien hacer un libro sobre las mentiras, sobre todo porque es un tema en el que a los niños siempre les exigimos la verdad, pero que de adulto, y, en el mundo real, sabemos que no siempre se dice la verdad, porque no existe una verdad absoluta, tampoco existe una mentira absoluta y no en todos los casos es correcto decir la verdad, como en otros no está bien decir la mentira”, comentó en ese sentido.