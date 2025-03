La emprendedora e influencer tijuanense Fernanda Sánchez denuncia ataque con ácido

Fernanda Sánchez, emprendedora que se viralizó en TikTok, busca justicia por un ataque con ácido del que sobrevivió el pasado lunes.

Ciudad de México, 7 de marzo (SinEmbargo).- Fernanda Sánchez, una mujer de Tijuana que logró viralizarse en redes sociales por su puesto ambulante de fresas con crema, fue víctima de un ataque con ácido en el rostro. La emprendedora denunció que la agresión ocurrió el lunes 3 de marzo, cuando se encontraba cerrando su negocio junto con sus colaboradores y su hija de cinco años, quien presenció lo ocurrido.

La emprendedora relató que ese día, hacia las 21:40 horas, al término de su jornada laboral, una persona de género femenino se le acercó, supuestamente, con la intención de solicitar una bacante de empleo para apoyarla en su puesto.

"Le doy la información porque esta persona ya había ido anteriormente a preguntar por mí. Mientras yo le doy la información, esta persona destapa un bote que contenía en sus manos y me lo arroja en mi rostro, dejándome sin poder pedir ayuda y poder respirar. En cuestiones de segundos me empezó a quemar la cara", acusó.

😱 Es tendencia "Fernanda Sánchez" tras ser víctima de un ataque con líquido en su rostro mientras vendía postres en Tijuana, causándole graves daños en ojo y oído según denuncia en redes.pic.twitter.com/4jAwEvWhkx — ¿POR QUÉ ES TENDENCIA EN 𝕏? + (@TTENDENCIASENX) March 8, 2025

Fernanda Sánchez tuvo quemaduras que afectaron sus cinco sentidos. Parte del ácido llegó a un oído, su nariz y su boca. Su ojo derecho fue el más afectado, pues perdió gran visibilidad.

"Este video no lo hago para fomentar morbo. Lo hago con el fin de que se alce mi voz y sea escuchada. En lo que va del año he sufrido dos agresiones y he permitido muchas cosas por no hacer o por no salir a hablar y tocar del tema, y siempre lo he manejado de la manera legal. Pero esto pone en riesgo a mi familia, a mi hija que se encontraba ahí y que vio todo", añadió.

Maria Elena Ríos, saxofonista y activista que en 2019 sobrevivió también un ataque con ácido, compartió la denuncia en sus redes sociales, con la exigencia de que las autoridades hagan justicia.

"En Baja California es un delito de violencia extrema, reconocido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y en el Código penal con la reforma LeyMalena. Hago este llamado a las autoridades del Gobierno de Baja California, encabezado por la Gobernadora Marina del Pilar para que Fernanda pueda acceder a las medidas de protección y a un proceso legal adecuad", escribió en X, antes Twitter.

"Quiero que este video llegue a las autoridades y me ayuden a dar con la responsable que me hizo esto. Que por favor sea escuchada y que se me haga justicia. Soy una persona que se encontraba trabajando solamente", finalizó Fernanda en su denuncia.