La lujosa marca Cadillac salta a las pistas; formará parte de la F1 a partir de 2026

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS).- La marca de automóviles estadounidense Cadillac tendrá equipo en la Fórmula 1 a partir de 2026, con el apoyo de TWG Motorsports y General Motors, cumpliendo así con los requisitos marcados por la competición y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), por lo que la parrilla de la F1 pasará a tener 11 equipos y 22 pilotos.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, admitió que "el compromiso de General Motors de traer un equipo Cadillac a la Fórmula 1 fue una demostración importante y positiva de la evolución" de este deporte. "Quiero dar las gracias a GM y TWG Motorsports por su compromiso constructivo durante muchos meses y esperamos dar la bienvenida al equipo en la parrilla a partir de 2026", expresó.

BREAKING: Cadillac confirmed as 11th team on the 2026 F1 grid #F1 pic.twitter.com/V5eoWfQCYX

Por su parte, el Presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, apuntó que esta noticia "marca un momento transformador" en la F1, dando un "paso progresivo para el campeonato". "La ampliación del Mundial a un undécimo equipo en 2026 es un hito. GM/Cadillac aporta energía fresca, alineándose con las nuevas regulaciones de la FIA 2026 y marcando el comienzo de una era emocionante para el deporte", señaló.

Mientras que Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports, cree que se sientan las bases de "un extraordinario equipo". "Estamos acelerando nuestros esfuerzos: ampliando nuestras instalaciones, perfeccionando las tecnologías más avanzadas y continuando reuniendo talentos de primer nivel", detalló.

