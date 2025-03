Policías detienen y golpean al reportero Álvaro Cuitláhuac y a su familia en Oaxaca

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca detuvieron el día de ayer con uso de la fuerza al reportero Álvaro Cuitláhuac López junto a su familia en inmediaciones de la Central de Abasto, en Oaxaca de Juárez. Su detención, sin una orden judicial, generó indignación y denuncias por abuso de autoridad.

El comunicador, quien trabaja en el portal El Independiente y en El Imparcial de Oaxaca, fue arrestado mientras realizaba una transmisión en vivo de un operativo en su hogar. En el video se observa a los agentes exigirle identificación y acusarlo de obstruir la investigación, a pesar de que el área no estaba delimitada.

A través de un video compartido en redes sociales Cuitláhuac relató que su detención ocurrió cuando acudió a su casa tras recibir una llamada de su tía, quien le informó que su padre estaba siendo sometido por agentes. Al llegar, comenzó a grabar, pero los uniformados intentaron arrebatarle el celular y lo sometieron con violencia.

El periodista detalló que estaba con su hermano cerca de su domicilio cuando vio pasar a elementos de la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

“Al ratito me habla mi tía y me dice, es que están jaloneando a tu papá. Le dije por qué y me dice: no sé. Cuando llego veo que llevan a mi papá del cuello. Le digo oye a ver qué pasa... me dicen ¿tú quién eres? e intentan arrebatarme el teléfono”, contó Álvaro Cuitláhuac con la boca sangrada producto de los golpes.