Activistas propalestinos invaden y dañan campo de golf de Donald Trump en Inglaterra

LONDRES 8 Mar. (EUROPA PRESS).- Activistas propalestinos asaltaron ayer por la noche el campo de golf que posee el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la localidad británica de Turnberry, llenaron de pintas el lugar en contra de su propuesta de convertir la Franja de Gaza en zona turística tras expulsar por la fuerza a toda su población.

Los activistas pintaron en letras de tres metros la frase "Gaza no se vende" sobre el césped del campo y causaron daños en los greens además de pintarrajear la fachada entera de la casa club con espray rojo.

La organización Palestine Action se ha atribuido la responsabilidad de la incursión como una "respuesta directa a la intención declarada de la administración estadounidense de limpiar étnicamente Gaza".

BREAKING: Palestine Action wreck Trump's golf course in Turnberry, Scotland.

"GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up.

Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach.

pic.twitter.com/ZoH8joHEYi

— Palestine Action (@Pal_action)

March 8, 2025