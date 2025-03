Isabel Miranda, acusada de abuso de poder y amiga de Calderón, fallece en hospital

La controversial activista Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la asociación civil Alto al Secuestro, falleció a los 73 años de edad. Su vida y activismo se vio manchado por señalamientos de abuso de poder y su cercanía con la derecha mexicana.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la asociación civil Alto al Secuestro y excandidata para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por parte del Partido Acción Nacional (PAN) en 2012, falleció a la edad de 73 años.

La noticia sobre su fallecimiento comenzó a difundirse durante la tarde de este 8 de marzo a través de redes sociales, donde usuarios y medios de comunicación señalaron que su deceso se habría debido a complicaciones durante una cirugía que se le practicó en el Hospital ABC de Santa Fe.

¿Quién fue Isabel Miranda de Wallace?

El periodista Ricardo Raphael definió a Isabel Miranda de Wallace como una mujer con poder político y económico el cual utilizó para blindarse de “muchos actos que lindan en más de un sentido con la ilegalidad”.

“Una mujer que se ha vuelto políticamente muy poderosa, entonces junta poder económico con poder político. Los políticos le tienen miedo, cuando les golpea con la mano el escritorio. Ese poder político la ha blindado frente a las consecuencias de muchos actos que lindan en más de un sentido con la ilegalidad”, dijo el periodista en una entrevista con Proceso.

“Es una mujer cuyo hijo desapareció […] no hay, desde el punto de vista observando el expediente judicial, pruebas que a mí me lleven a decir que hubo un secuestro, tampoco que hubo un asesinato; sobre todo lo segundo no tengo ninguna prueba. Claramente podemos decir que esa noche desapareció el hijo”, sostuvo el periodista y escritor mexicano.

Ricardo Raphael dijo que Miranda de Wallace durante su investigación para saber lo sucedido con su hijo “fue ganando poder sin detenerse, primero para buscar al hijo; pero luego, al no encontrarlo, se vuelve una vengadora social que empieza a hacer lo que supuestamente lo que las autoridades no hacen”.

También señaló que es la persona de la sociedad civil “con mayor influencia en la política antisecuestro del país”. “Tenemos una mujer muy robusta en poder […] que sin tener un cargo político tiene un gran poder”, añadió.

Hoy mismo, Ricardo Raphael escribió una columna sobre la señora Wallace en el diario Milenio. El texto, titulado “Caso Wallace: mujeres perseguidas por enfrentar la tortura”, dice que la perita Dalia Alejandra “N” es investigada por la Fiscalía General de la República por haber rendido un informe falso y que fue denunciada por el asesor legal de Miranda de Wallace, quien murió este sábado en la capital del país.

De acuerdo con el periodista, el presunto "informe falso" se trataría de un dictamen psicológico que confirmó la realización de actos de tortura en contra de Brenda Quevedo Cruz, mujer que fue detenida arbitrariamente en 20007 por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda Torres.

Raphael indicó en su columna que los señalamientos en contra de la perito Dalia Alejandra "N" son un caso extraordinario en la historia penal de México, debido a que nunca "se había visto que un perito pudiera ser imputado por el delito de falsedad de declaraciones debido a la celebración de un Protocolo de Estambul".

"No solo es escandaloso que el abogado de la señora Wallace, Yohann Iván Torres Pérez, haya presentado una denuncia contra una funcionaria del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), a quien se le encargó que realizara este informe, sino aún peor, que la FGR haya prestado oídos a los infundios y haya abierto una carpeta de investigación contra ella", escribió el periodista mexicano en Milenio.