FGE de Quintana Roo rescata a 21 mujeres víctimas de trata en bar de Bacalar.

A las mujeres extranjeras víctimas se les retienen sus documentos como pasaportes, para que no puedan salir del país.

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó este sábado que logró el rescate de 21 mujeres, presuntamente víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, en un bar de Bacalar.

En los cateos participaron elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Trata de Personas, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

La primera diligencia tuvo lugar en Othón P. Blanco, en un bar ubicado en la avenida Maxuxac entre las calles Polyuc y Petcacab, donde rescataron a 13 mujeres de nacionalidad mexicana.

Durante la diligencia, los agentes participantes encontraron además sustancias similares a estupefacientes, conservantes y dispositivos de almacenamiento digital.

Asimismo, en el cateo cumplimentado en un bar ubicado en la avenida 19 Libramiento, entre calles 38 y 40 de la colonia Mario Villanueva del municipio de Bacalar, los elementos ejecutantes lograron rescatar a ocho mujeres, de las cuales cinco son mexicanas, dos guatemaltecas y una beliceña.

"Cabe mencionar que a as extranjeros les retienen sus documentos como pasaportes, para que no puedan salir del país, en tanto que las amenazan con hacerle daño a sus familiares si no aceptan las condiciones del “trabajo”. En este lugar, los servicios sexuales cuestan entre cuatro mil y ocho mil pesos, dependiendo de la nacionalidad de la mujer", dio a conocer la Fiscalía estatal.