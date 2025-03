Fiscalía Jalisco tomó rancho Izaguirre... y abandonó el sitio y la investigación: FGR

El Fiscal Alejandro Gertz Manero indicó que atraerán el caso , pero será en el momento en que el Fiscalía de Jalisco les entregue todas las pruebas solicitadas. En ese sentido, indicó que las autoridades del estado fueron omisas al no cuidar toda la evidencia del rancho Izaguirre.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- En el rancho de Izaguirre, de Teuchitlán, en Jalisco, sí había restos humanos, sin embargo, los servicios periciales del estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se aclare la antigüedad y la identidad de los mismos, ni tienen información sobre si fueron cremados en este lugar por lo cual la Fiscalía General de la República ha pedido con carácter de urgente la entrega de peritajes definitivos y todas las actuaciones vinculadas con este caso para continuar con las investigaciones.

A pesar de que leyó y confirmó tener testimonios que indican que ese era un campo de reclutamiento y exterminio, el Fiscal no quiso detallar o confirmar si fue así. En ese sentido, sostuvo que “no hay todavía un dictamen concluyente, sí encontraron restos, pequeños trozos de osamenta, el dictamen no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de los restos óseos".

El Fiscal General Alejandro Gertz Manero dio lectura esta mañana a un informe ministerial federal en el que exhibió las omisiones de las autoridades del estado, en el que indicó que las autoridades ministeriales del estado “no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos”, por lo cual no cumplieron con “el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo lo que hace a las prendas de vestir y calzado que quedaron abandonadas en ese sitio”.

"Prácticamente después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en abandono, sin ninguna protección a pasar de que se hallaba asegurado por el MP local".

No obstante, Gertz Manero descartó confirmar si el lugar era un centro de exterminio o un campo de entrenamiento, aún cuando en septiembre pasado la Guardia Nacional afirmó que se trataba de “un centro de adiestramiento”. El Fiscal acusó que las autoridades del estado no hicieron la investigación completa sobre este rancho e incluso no se ha podido establecer quién era el dueño del lugar.

El Fiscal indicó, por ejemplo, que no se le dio “seguimiento cabal” a las declaraciones de una de las víctimas respecto a que las prendas de vestir eran de las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestraban en ese sitio, y por eso dejaban sus ropas para uniformarse y equiparse de conformidad con las características técnicas de dicho cártel delictivo.

Explicó que se localizaron identificaciones que corresponden a sicarios de cárteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades. Refirió que prácticamente después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en abandono, sin ninguna protección a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local.

Gertz Manero dio a conocer que incluso no se procesaron los vehículos encontrados en el rancho, de los cuales tres ya habían sido robados. También sostuvo que no se solicitó la intervención de la FGR por los delitos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y por delincuencia organizada.

¿Qué pasó en Teuchitlán?

El pasado miércoles 5 de marzo, gracias a una llamada anónima, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó el Rancho Izaguirre, en la localidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que servía como campo de exterminio y adiestramiento por parte de un grupo del crimen organizado, en donde, se calcula, habrían sido asesinadas cientos de personas.

De acuerdo con los testimonios recabados por el colectivo, el lote era utilizado para prácticas criminales por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que en él fueron hallados tres hornos crematorios clandestinos, restos óseos, maletas, restos de droga, así como cientos de prendas de vestir y calzado que pertenecerían a las víctimas.

Ubicado a aproximadamente una hora de Guadalajara, Jalisco, el presunto campo de exterminio ya había sido intervenido y asegurado por parte de la Guardia Nacional, en septiembre de 2024, sin que las autoridades reportaran ningún crematorio o fosa, como tampoco todos los hallazgos que están saliendo a la luz en este momento.

Aunque durante el aseguramiento que hizo la Guardia Nacional fueron rescatadas dos personas con vida, y se detuvo a 10 hombres, además de que localizaron varias armas, chalecos tácticos, casquillos e incluso restos óseos quemados, el entonces Fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, rechazó que existiera cualquier indicio de fosas o crematorios.

Días después del hallazgo realizado por Guerreros Buscadores de Jalisco, la Fiscalía General del estado (FGE), a través de su cuenta de X, dio a conocer que “el procesamiento de indicios en un rancho próximo a La Estanzuela, en Teuchitlán, Jalisco, así como el registro previo y la aplicación de protocolos de investigación", estaba bajo supervisión directa del Fiscal estatal, Salvador González de los Santos.

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que, luego del hallazgo hecho por el colectivo, no se habían encontrado más restos humanos en los crematorios clandestinos descubiertos en Teuchitlán. Además, señaló que el Gobierno federal no se había sumado a las investigaciones, aunque dijo estar abierto a su participación.

A su vez, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), adelantó que se abriría una investigación por este caso, pero puso en duda que autoridades de Jalisco desconocieran lo que pasaba en Teuchitlán. "No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado", dijo durante su participación en la conferencia matutina que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum el martes 11 de marzo.

Al siguiente día, la Fiscalía de Jalisco compartió una primera lista con 493 objetos hallados en el Rancho Izaguirre para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas que pudieron haber perecido en el lugar. Además, informó que hasta ese momento se habían detectado seis lotes óseos en cuatro espacios del predio. A la par, indicó, se había localizado ropa, analgésicos y otros artículos.

Caso genera protestas; Sheinbaum denuncia campaña sucia en redes

El sábado 15 de marzo, colectivos y ciudadanos se unieron en la Plaza de la Constitución y diversas ciudades de México para respaldar a las víctimas del campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, y denunciar la alarmante ola de violencia que enfrenta el país. Esta movilización formó parte de una jornada nacional de vigilia y luto convocada por los colectivos de búsqueda de desaparecidos en memoria de las víctimas.

Con pancartas, veladoras y altares simbólicos, los manifestantes denunciaron la impunidad que ha permitido la operación de crematorios clandestinos, como el hallado en el Rancho Izaguirre, donde se estima que cientos de personas fueron asesinadas y quemadas.

Ese día, Indira Navarro, fundadora del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en entrevista con Aristegui Noticias, dio a conocer que al menos tres sobrevivientes del Rancho Izaguirre, que habría fungido como presunto centro de adiestramiento y exterminio, externaron su desconfianza hacia la Fiscalía de Jalisco. No obstante, sí estaban dispuestos a aportar evidencia a la FGR.

Además de las protestas, en redes sociales se gestó una campaña para atacar a la Presidenta Sheinbaum por la violencia en el país, además de señalar una presunta complicidad entre el Gobierno de México y los grupos del narcotráfico.

A raíz de ello, la Presidencia de México acusó que grupos opositores destinan millones de dólares al pago de comunidades (o “granjas”) de bots y troles, es decir, personalidades falsas, que operan en la red social X para atacar desde el anonimato al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum Pardo, así como para desinformar o crear tendencias. El Gobierno federal calculó que en cuatro días gastaron 20 millones de pesos en inflar tendencias a partir de los sucesos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

Durante la conferencia matutina de este martes 18 de marzo que encabezó la Presidenta mexicana, Miguel Elorza Vásquez, coordinador de InfodemiaMX, informó que se ha detectado la presencia de decenas de miles de publicaciones sobre el caso Teuchitlán, mismas que han sido difundidas por los llamados bots, es decir, cuentas creadas para "inflar" de manera no orgánica hashtags o tendencias en plataformas digitales, especialmente en X (antes Twitter).

Según la información detallada por Elorza Vásquez, alrededor de 147 mil cuentas bots se activaron durante los últimos cuatro días para propagar publicaciones en X sobre el caso Teuchitlán, para lo cual se habría realizado un gasto de 20 millones de pesos.

Dichos bots generaron más de un millón 366 mil 530 menciones en contra de Claudia Sheinbaum y el Gobierno de México en el periodo de tiempo mencionado, indicó el coordinador de InfodemiaMX. Asimismo, señaló que tales menciones se "inflaron" mediante el uso de los hashtags NarcoExPresidenteAMLO y NarcoPresidentaClaudia.

Gobierno de México revela plan para atender crisis de desapariciones

Derivado del caso, la Presidenta dio a conocer una estrategia de varios ejes para atajar la crisis de desaparecidos (y forense) que se vive en México desde hace años. Anunció iniciativas de Ley, más recursos para la Comisión Nacional de Búsqueda, colaboración estrecha con los gobernadores y las fiscalías locales y la creación de un solo registro forense nacional. Claudia Sheinbaum Pardo habló esta mañana después de las movilizaciones del sábado. La crisis de las desapariciones se ha potenciado en medios y redes sociales a partir de los hallazgos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

En su conferencia matutina del lunes 17 de enero, la mandataria federal dio lectura a un comunicado donde afirmó que, para su Gobierno, "atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional", así como lo es "conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares".

Para hacer frente a tal problemática, informó que se pondrán en marcha una serie de medidas con el objetivo de mejorar la búsqueda, localización e identificación de personas víctimas de desaparición, así como brindar apoyo a las familias que se ven afectadas por tal problemática.

Los ejes que fueron detallados por la mandataria federal para hacer frente a la problemática de desapariciones en México son los siguientes:

Uno: Firmar un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, a fin de ampliar su capacidad de atención, análisis de contexto y la adquisición de equipos tecnológicos que acompañen la búsqueda con evidencias científicas.

Dos: Enviar al Congreso de la Unión diversas iniciativas de reforma que, entre otras cosas, tendrían como objetivo la consolidación de un certificado único de registro de población como la fuente única de identidad de las personas, crear una base única de información forense, crea una plataforma nacional de identificación humana y fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana.

Tres: Incorporar en la Ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata de todas las corporaciones y entidades del país, esto con el propósito de que se abran inmediatamente carpetas de investigación por el delito de desaparición o no localización sin necesidad de esperar 72 horas.

Cuatro: Equiparar el delito de desaparición al de secuestro y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías estatales y la Fiscalía federal.

Cinco: Establecer la publicación mensual de las cifras de carpetas de investigación sobre desapariciones de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.

Seis: Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el acompañamiento, apoyo y asesoría a todos los familiares que tienen alguna persona desaparecida.