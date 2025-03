VIDEO ¬ Avioneta con 5 pasajeros se estrella en Pensilvania; reportan varios heridos

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS).- Una avioneta con cinco personas a bordo se estrelló este domingo en el condado de Lancaster, en Pensilvania, en el Este de Estados Unidos, según informó la Administración Federal de Aviación norteamericana.

El incidente provocó varios heridos, según recogió la televisión local WHP CBS 21, que indicó que el aparato se estrelló en el aparcamiento de la Comunidad de Jubilados Brethren Village sobre las 15:20 horas (tiempo local), cerca del Aeropuerto de Lancaster. Varios vehículos que estaban en tierra se incendiaron.

La avioneta es una Beechcraft Bonanza de 1981 propiedad de Jam Zoom Yayos LLC, según los datos relacionados con la matrícula, N347M.

El Gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha ofrecido "todos los recursos" del estado para responder a esta emergencia.

Our team at @PAStatePolice is on the ground assisting local first responders following the small private plane crash near Lancaster Airport in Manheim Township.

All Commonwealth resources are available as the response continues, and more information will be provided as it…

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) March 9, 2025