VERSUS ¬ Periodistas analizan lo que hay de fondo en el “desaire” a la Presidenta

El momento en que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pasa detrás de Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Velasco, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, quienes la ignoran por tomarse una fotografía generó gran controversia. En VERSUS se analizó este episodio.

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- Durante el mitin al que convocó la Presidenta Claudia Sheinbaum, algunas figuras políticas de Morena ignoraron a la mandataria mexicana, un episodio que es analizado por las periodistas Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel, sobre todo para exponer si se trató de un descuido o un desplante. Entre quienes protagonizaron este "desaire" están Ricardo Monreal, Adán López y Manuel Velasco

Ricardo Monreal, Adán López y Manuel Velasco aprovecharon el acto de ayer para tomarse una foto junto a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y Secretario de Organización nacional del partido Morena. Sin embargo, eligieron el momento menos indicado: justo cuando la Presidenta Sheinbaum pasó junto a ellos. Todo quedó registrado en video.

Alina Duarte señaló que fue un momento “desafortunado”, tomando en cuenta el contexto de apoyo y respaldo que había por parte de la ciudadanía hacia la mandataria federal, por lo que, dijo, la actitud del grupo que prefirió tomarse una fotografía en lugar de estar atentos al arribo de la Presidenta Sheinbaum dio pie a infinidad de reclamos a través de redes sociales.

“Es el ensimismamiento que pudo haber dentro de un evento que está respaldando la soberanía, que está respaldando un proyecto y a quién va y se le dice ‘no está sola’ es a la Presidenta y ellos en ese lugar de esa Primera fila presenciando la transformación en Primera fila, no solamente en el Zócalo, sino en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores, estuvieron más atentos a una fotografía, a una selfie”, consideró la periodista.

Por su parte, Meme Yamel consideró que el hecho es como tal el reflejo de lo que ha pasado a nivel legislativo por parte de la bancada de Morena. “Es el reflejo del descuido que tienen en el proceso legislativo que han llevado, o sea, no estamos hablando solamente de una foto, estamos hablando de un antecedente”, opinó la periodista, quien cuestionó “¿si eso hubiera sido con Andrés (Manuel López Obrador), se lo hubieran hecho?”.

“Hablamos que ese momento es la esencia del descuido general que la Presidenta ha pedido que se tomen decisiones y que ellos han hecho acuerdos”, añadió Yamel, quien recordó los acuerdos a los que se llegaron con la reforma antinepotismo, pese al llamado de la Presidenta Sheinbaum pardo de aplicar la entrada en vigor de la ley desde 2027.

“La Reforma antinepotismo, una reforma que gracias al berrinche, a los intereses más bien del Partido Verde, y por no romper la unidad y por no romper el Plan C o este cuadro que se formó junto con el Partido Verde [se aplaza a 2030 la aplicación de la reforma], para no perder San Luis Potosí, en donde se presumen que la actual senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quedaría como candidata a la gubernatura.

En tanto, Daniela Barragán enfatizó que sin importar el logro de haber llenado el Zócalo, los morenistas prefirieron tomarse una fotografía, ignorando el paso de la mandataria federal, lo que dio pie a burlas por parte de oposición, lo que se suma a las ya comparaciones y comentarios despectivos que desde hace tiempo han hecho sobre la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Y el domingo lo tenía lleno [el Zócalo] este como para que tú, como jefe de bancada, por una foto que te querías tomar, ahora le des a la oposición y a los medios de comunicación este episodio para que todo lo demás quede atrás, o sea, todo el trabajo hecho ‘ah sí, ya todo lo de Trump ya no’”, dijo Barragán.

“Han puesto a este video que estábamos viendo, le han puesto música triste, lo han puesto en cámara lenta, ya sacaron cuentas de la Presidenta donde dice ‘ay, sí, nadie mi partido me pela’, lo viene arrastrando ella desde la campaña, estos adjetivos misóginos de que es una calca, y ahorita se están reforzando porque dicen ‘vean, a la calca nadie la pelan, ni su partido’”, agregó.

“Todo por no sentarse cinco minutos en lo que sale la Presidenta de Palacio Nacional a lo que sube al templete, o sea, es impresionante porque, y eso yo creo que lo van a tener que aprender, o sea, hay trabajo político real que se está haciendo desde Palacio Nacional y que por el gustito, por este tipo de comportamientos de este grupillo, todo se echa a perder”, subrayó la periodista.

Alina, Daniela, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/alina_daniela_perla_meme/