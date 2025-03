ENTREVISTA ¬ ¿Murió la señora Wallace? Periodista que la investigó por años sospecha

En entrevista con "Los Periodistas", Ricardo Raphael señaló que la falta de claridad en la información sobre la muerte de Isabel Miranda y el hecho de que estuvieran a punto de revelarse información importante sobre el caso Wallace, genera gran escepticismo.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- El periodista Ricardo Raphael aseguró que el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, a quien ha investigado por años, genera una serie de dudas y cuestionamientos de su veracidad, debido al patrón de falsedades y de noticias fabricadas en torno al "Caso Wallace".

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Ricardo Raphael autor del libro "Fabricación", que llegará a las librerías el próximo 14 de marzo, compartió cómo detalla la confección de este episodio y los crímenes cometidos al amparo del supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto León. En ese sentido, señaló que estas irregularidades podrían haber llevado a Isabel Miranda de Wallace a borrarse de la escena pública.

"Hay un patrón de falsedad, de noticia fabricada que hace de inmediato dudar si no se encontró en tal circunstancia en esta ocasión, que optó por la mejor salida posible que era borrarse de la escena con esta fabricación última de su salida de la escena. ¿Hay un modus operandi que nos hace suponer que ha hecho esto antes? La respuesta contundente es sí, el propio libro que tienen en sus manos da cuenta de un sin número de historia similares, claro, ninguna como desaparecerse a sí misma".

El pasado 8 de marzo, a través de redes sociales el periodista Antonio Nieto difundió la noticia sobre el supuesto fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace. El comunicador informó que la activista y fundadora de la organización Alto al Secuestro habría perdido la vida en el Hospital ABC de Santa Fe debido a una serie de complicaciones durante una cirugía a la que fue sometida.

Un día después, el domingo por la mañana, se celebró una misa en un velatorio ubicado al sur de la Ciudad de México en donde estuvieron un selecto grupo de familiares y amigos. El ataúd que contenía el cuerpo de la activista se mantuvo todo el tiempo cerrado y poco tiempo después, fue enviado al crematorio.

Al respecto, Ricardo Raphael señaló que la falta de claridad en la información sobre la muerte de Isabel Miranda y el hecho de que estuviera a punto de revelarse información importante sobre el caso Wallace, genera escepticismo.

"El sábado conforme fueron avanzando las noticias creció en mí la duda. El primer dato que les voy a dar no es conocido todavía, pero me interesa mucho que ustedes lo conozcan. La madre de la segunda hija de Hugo Alberto, de nombre Claudia Muñoz que vive en Estados Unidos, me informó en una entrevista que ella había hablado con Hugo Alberto León, alias Hugo Alberto Wallace, un año y días después de su desaparición, es decir, es la prueba de vida más contundente. El día de mañana Claudia Muñoz está emplazada para asistir al Consulado de Oklahoma para rendir este testimonio en audiencia judicial. Sí resulta de llamar la atención que ocurriendo un hecho tan importante el día de mañana ella de pronto haya dejado este plano de consciencia".

El periodista señaló que a esta información se suma la próxima publicación de su libro "Fabricación", el cual da cuenta de las arbitrariedades cometidas por Isabel Miranda de Wallace.

"Los libros fueron enviados el viernes, el sábado publiqué una nota sobre las últimas arbitrariedades cometidas por Isabel Miranda de Wallace. Que de pronto esta coincidencia cósmica permita a ella que se aparte de este mundo sin rendir cuentas sí deja muchas dudas".

Ricardo Raphael recordó que la noticia de la muerte de Isabel Miranda de Wallace surgió tras una publicación en redes sociales realizada por el periodista Antonio Nieto. "El mensaje en redes sociales que todos vimos hacia las 3 de la tarde lo origina un periodista que se llama Antonio Nieto. Él me concedió una llamada en la tarde esta me generó mas dudas de las que tenía antes de llamarle [...] Me dice que conoce a algún familiar próximo a la familia Wallace, pero me dijo que no podía revelarme la fuente".

El escritor señaló que a pesar de todas las dudas que hay respecto sobre la muerte de Isabel Miranda de Wallace, por el momento es imposible refutar la notica:

"Me dice que no me puede revelar, me dice lo único que me podía decir es que la familia estaba interesada en que no se supiera por el que ella ingresó al hospital. Le pregunto a qué hora murió y ahí lo que me responde es que no lo sabe. Lo que sí sabe es que la van a velar en Gayosso de avenida del Imán, lo que hace es que yo llame a esta funeraria y no tenía ningún dato. El domingo a las 10 am tengo corroborado que se celebró una misa donde el ataúd nunca se abrió, que parte de la familia se veía desolada y a las dos horas de la misa se llevaron su féretro para su cremación. No tengo mas datos. Este último episodio me llevaría a corroborar la muerte de Isabel Miranda. Los hechos ocurridos el sábado alimentaron las dudas. Me parece imposible refutar el hecho de la muerte".

Del activismo al abuso de poder

En febrero de 2006 cuando Isabel Miranda de Wallace protagonizó la búsqueda de los secuestradores y asesinos de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Colocó espectaculares en las avenidas más importantes del Distrito Federal con las fotos de los hoy procesados en donde ofrecía 250 mil pesos de recompensa a quien le diera información sobre los autores del secuestro.

En 2005 su hijo fue secuestrado y la señora Wallace se ganó el respeto de los mexicanos y se convirtió en una “heroína”. Las portadas de los periódicos, los programas de radio y televisión exaltaron su lucha y su coraje por encontrar una justicia, que le era negada por las instituciones mexicanas.

La opinión pública se volcó de forma favorable hacia Isabel. Era una madre desesperada que comprometió su vida para encontrar a su hijo Hugo Alberto y que no escatimó en esfuerzos para dar con sus victimarios.

En diciembre de 2010, un cuestionado Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, por las violaciones a los derechos humanos durante su Gobierno, entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos de ese año a Isabel Miranda de Wallace.

Los méritos fueron, dijo: su lucha y combate al secuestro. Habían pasado ya cinco años de los sucesos en torno a su hijo y Wallace, la mujer que buscó con medios propios a Hugo Alberto porque las autoridades no resolvían el caso, recibió gustosa el premio de manos del panista Calderón Hinojosa.

Miranda de Wallace empezó a verse cercana al poder durante la Administración de Calderón, y en 2012 fue designada por el PAN para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, elección en la que obtuvo apenas el 13.61 por ciento de los votos.

A pesar del resultado, aprovechó su cercanía con el poder para aprovecharse de éste y cometer abusos en contra de las personas que señaló como responsables del secuestro y asesinato de su hijo, sin que existieran pruebas fehacientes de que, en efecto, cometieron dicho crimen.

Entre los abusos que se ha señalado de cometer a Miranda de Wallace está el de ordenar que se cometan actos de tortura en contra de quienes fueron detenidos por el caso de su hijo y el de simular pruebas en torno al mismo.

Dichos actos han sido denunciados a lo largo de varios años, y fue por ello que la FGR abrió en 2021 una carpeta de investigación en contra de Isabel Miranda de Wallace y otras personas.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/