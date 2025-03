¿Y Paredes, y Gurría? En 2023-2024 eran el alma en la fiesta PRIAN. Desaparecieron

Entre 2023 y 2024, fueron aspirantes a la Presidencia de la República con la alianza opositora de Claudio X. González, el PRIAN: Creel, Aureoles, De la Madrid, Xóchitl, Gurría, Paredes… Pero hoy, después del triunfo arrasador de Morena y de Claudia Sheinbaum, se encuentran dispersos, sin peso político ni social, o peor, prófugos de la justicia.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).– Todos ellos aspiraron a la presidencia en el proceso electoral que llevó a Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional. Lo intentaron en la alianza opositora –encabezada por Claudio X. González Guajardo– del PRIANRD. Ninguno, salvo una, logró la candidatura. Pero ni eso sirvió. Hoy, todos ellos y ellas se encuentran sin cargos, ni trascendencia política, luego de la derrota electoral. Olvidados y lejos de los focos, son poco en materia partidista. Incluso, uno de ellos es un prófugo de la justicia. Abanderan cualquier "lucha" en busca de ser oposición.

Se trata de aquellos que compitieron por la candidatura opositora: desde Xóchitl Gálvez, que fue la abanderada de una derrota histórica, hasta Santiago Creel, pasando por figuras como Silvano Aureoles, hoy buscado por presunta corrupción, y exlegisladores y exfuncionarios, omo Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, y otros, que ni siquiera forman parte oficial de la oposición actual.

"No veo a la oposición, está casi desaparecida políticamente, y buena parte de esta situación no es buena para el país", explica a SinEmbargo Eduardo R. Huchim, periodista y exconsejero del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal. "Enfrente tiene a un Gobierno fuerte, y un Gobierno fuerte necesita una oposición fuerte".

El analista afirma que, cuando dice "oposición fuerte" no es una oposición con una actitud como la que ha adoptado en esta parte del inicio del sexenio, "que es de la negatividad como práctica: inconformarse con todo, rechazar todo, e incluso encabezar campañas negativas e injuriosas". "Es incorrecto no porque critique al Gobierno, mal haría en no hacerlo, pero es obvio que para la mayor parte del electorado, la Presidenta Claudia Sheinbaum está trabajando bien y enfrenta a Trump de manera patriótica y exitosa", ahonda.

Además, el exconsejero electoral señala que los partidos que se sumaron en 2024 y hoy reniegan entre sí –PAN, PRI y PRD– ya se dieron cuenta que aliarse "incidió en una suerte de desvanecimiento" de cada organización. La razón: "Hay un electorado cada vez más sofisticado, más exigente, por fortuna para el bien del país, es mejor que el de hace 20 años, que era más fácil de conducir hacia donde el partido dominante quería. Ahora hay diversidad incluso de esa fuerza dominante, Morena", detalla.

Incluso la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó el lunes como "carroñeros, bastante hipócritas" a la oposición que ha usado el caso del hallazgo de un posible campo de exterminio del narco en Teuchitlán para su propia agenda política. "La otra parte es todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos; que fueron parte del Gabinete de Calderón que, de manera hipócrita, ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad son parte de una campaña en contra del gobierno", dijo en Palacio Nacional.

Silvano Aureoles

Se trata del exaspirante con peor presente de todos, ya que ahora mismo es un prófugo de la ley. Aureoles es buscado por las autoridades federales por presunta corrupción durante su mandato al frente de la gubernatura de Michoacán con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras 4 de sus más cercanos colaboradores ya han sido detenidos y están siendo procesados.

Aureoles Conejo gobernó Michoacán entre 2015 y 2021. Un año después de salir del Gobierno de Michoacán, en octubre de 2022 se destapó él mismo como aspirante a la Presidencia. Compitió en el proceso del bloque opositor y no pasó del primer filtro.

Hasta ahora, su único legado político está marcado por una red de corrupción que tejió en Michoacán, en la que estaban involucrados familiares y políticos que sobrevivieron a su administración.

En diciembre de 2023, Aureoles Conejo anunció su salida del equipo de trabajo de la precandidata de la oposición Xóchitl Gálvez Ruiz ante denuncias por descalificaciones en su contra.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el nombrado responsable de desarrollo rural en el equipo de Xóchitl Gálvez, señaló que en varias reuniones privadas había sido objeto de "constantes descalificaciones" por parte de la aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

En agosto de ese año, cuando se cuestionaba la permanencia del PRD en la coalición opositora, Jesús Zambrano Grijalva aseguró que el partido no se saldría, a pesar de que el Comité Organizador dejara fuera a Silvano Aureoles y a Miguel Ángel Mancera como aspirantes a la candidatura presidencial por el Frente.

Xóchitl Gálvez

Fue la abanderada de la alianza PRIANRD en las elecciones de 2024. La derrota de ambos fue contundente: no sólo fue la Presidencia por un margen para Morena más amplio de incluso que en 2018, sino que el partido oficialista obtuvo la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, luego de sumar a algunos legisladores de esa misma alianza opositora, también en el Senado se quedaron sin votos para bloquear reformas constitucionales.

En redes sociales, Gálvez ya ni siquiera se reconoce como política. "Mamá, ingeniera, tecnóloga y empresaria", dice su perfil en X, la red social antes conocida como Twitter. Sigue publicando mensajes con asiduidad contra el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

En noviembre pasado, la exsenadora se distanció de los partidos que la postularon, y de sus dirigencias. La periodista Elisa Alanís, de Milenio, le preguntó si los partidos políticos la dejaron sola. Esto respondió: "Los partidos hicieron una campaña rara. Yo no pude decidir dónde poner ni espectacular; fue muy complicado. Yo ya le di la vuelta a la página. Cuando me reclaman a mí ‘es que no defendiste’, a ver: también reclamen a los partidos, no me echen montón a mí sola".

–¿Vas por un nuevo partido político? –le pregunta Alanís.

–Estamos trabajando en ese proyecto con toda la sinceridad del mundo, pero algo distinto. Hoy en los partidos están los cuates, asignan a sus cercanos en las "pluris". Poca transparencia. Creo que la gente lo que siente es que en muchos estados son unos cuantos los que deciden. Yo sí me figuro algo distinto, algo cercano donde haya derecho de admisión. Si llega un [José] Murat a tocar la puerta o un [Miguel Ángel] Yunes a tocar la puerta, pues no. Creo que esa entrada se debería de evitar.

Sin embargo, Galvez Ruiz no presentó ninguna documentación ante el INE para manifestar su voluntad de crear un nuevo partido “sin políticos transas” liderado por ella, como lo anunció en aquel momento. Quien sí anunció su propia organización fue Guadalupe Acosta Naranjo, un político que presidió el PRD, extinto a partir de 2024, con exmilitantes que se adhirieron al magnate Claudio X. González, el hacedor de la alianza PRIANRD.

Pero ni siquiera en esta organización, llamada por ahora Frente Cívico Nacional, ha llevado a Xóchitl de regreso a la arena política. Por ahora. Su última polémica fue un video publicado en sus redes donde cuestionó la unidad a la que llamó Sheinbaum para enfrentar la amenaza arancelaria de Trump, diciendo que solamente era un llamado "en los hechos y no en el discurso", y por el que fue cuestionada luego de que incluso gobernadores de oposición se alinearan con la Presidenta de la República este domingo en la Asamblea Informativa donde se celebró la postergación de las tarifas un mes más.

Santiago Creel

Si Gálvez es insistente en redes sociales, el exaspirante presidencial Santiago Creel ni siquiera usa ese espacio para mantenerse activo en la discusión. Su último mensaje es del 14 de octubre, dos semanas después de la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Presidencia. Creel, que recientemente fue Diputado, no participó en las últimas elecciones y ahora mismo no cuenta con ningún cargo.

Entre el día de las elecciones presidenciales, el 2 de junio, hasta ahora, sólo ha publicado cuatro mensajes. En su último mensaje, de octubre, en un video Creel compartió una "autocrítica de lo que ha sucedido" en 2024. "No está dentro de nuestra cultura política reconocer errores. Si no los rectificamos a tiempo, los resultados serán mucho peores a los acontecidos en la pasada elección. Morena no va a cambiar, nosotros estamos obligados a hacerlo, pues las elecciones del 2027 serán aún más inequitativas. Enmendar oportunamente nuestros errores, nos permitirá transformar el fracaso, en la posibilidad real de un triunfo en el futuro", aseveró.

Creel, exsecretario de Gobernación con Vicente Fox, volvió a fallar en su intención de ser candidato presidencial, como ya le había pasado en 2006 con Felipe Calderón en el PAN, y ahora ante Xóchitl Gálvez, a quien apoyó en agosto de 2023 luego de participar en un par de debates con otros aspirantes. Fue el coordinador general de la fallida campaña opositora.

Beatriz Paredes

Paredes fue la última "rival" de Xóchitl rumbo a la candidatura de Va por México, aunque las preferencias de Claudio X. González y de quienes lo apoyan se inclinaron desde un principio con la exjefa delegacional de la Miguel Hidalgo en CdMx. Sin embargo, la priista se bajó de la contienda luego de reconocer el triunfo a Xóchitl por los resultados de una encuesta, con lo que se canceló la consulta ciudadana que se realizaría cinco días después, incluso cuando el partido tricolor ya había anunciado su apoyo a la empresaria hidalguense. Sin más, Xóchitl fue nombrada candidata.

Desde entonces, Paredes volvió a sus labores en el Senado, donde tuvo un escaño entre 2018 y 2024. En agosto pasado, ante la inminente llegada de la nueva Legislatura, ya con amplias mayorías morenistas, Paredes también salió de la escena pública y se quedó sin ningún cargo. Sus mensajes en redes sociales se dedican a dar pésames a amigos, expolíticos y otras figuras.

Enrique de la Madrid

El hijo del expresidente Miguel de la Madrid fue uno de los aspirantes finalistas de la alianza PRIANRD, pero quedó fuera de la última terna (conformada por Xóchitl, Paredes y Creel) debido a no recibir los suficientes apoyos en los sondeos de opinión realizados por la coalición.

En diciembre, hace unos meses apenas, De la Madrid renunció al PRI para "buscar mejores horizontes". El hijo del expresidente agradeció a la bancada tricolor por darle la oportunidad de servir a México, luego de fungir como Secretario de Estado, legislador; y otros sectores de la academia y el sector privado en los últimos años.

De la Madrid aclaró que no cambiará su visión política ni sus ideales; sin embargo, buscará otros espacios que convengan más a sus intereses, así como los del país. Por ello, aseguró que contribuirá en la eliminación de la polarización en México, misma que ha hecho daño al mundo. En los últm

La carrera de Enrique de la Madrid es como muchas de los llamados juniors de la política mexicana: su llegada a puestos públicos está ligada con los puestos de su padre y a sus 60 años, no ha participado por algún puesto de elección popular. Todos los puestos le han sido asignados por el PRI y por los presidentes en turno.

Al igual que el resto de aspirantes, no ocupa por ahora ningún cargo público.

José Ángel Gurría

Gurría fue el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con Ernesto Zedillo Ponce de León, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hasta 2021.

En julio de 2023, después de una breve intención de participar en el proceso interno del PRIANRD para la candidatura presidencial, desistió debido a que los partidos opositores le pidieron que diseñara el Plan de Gobierno 2024-2030 de Va por México. El exfuncionario decidió no seguir el proceso interno para mantener la “más estricta neutralidad”.

Gurría Treviño es considerado uno de los principales impulsores de la versión mexicana del neoliberalismo, impuesto por Miguel de la Madrid y afianzado por Carlos Salinas de Gortari.

El extitular de Hacienda se inscribió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1968, año de la matanza de estudiantes que protestaban contra el régimen. Ha pasado por Nacional Financiera (Nafinsa), Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext); el Consejo Externo de Asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y es parte del Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social (COMDES), creado por la élite empresarial mexicana.

Hoy en día es presidente de la organización francesa Foro de París sobre la Paz y codirige otra: el Foro de Información y Democracia.

Ildefonso Guajardo

Guajardo, quien fue Secretario de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, renunció incluso antes que Gurría a sus aspiraciones presidenciales con el Frente Opositor. En julio de 2023, al anunciarse que el exfuncionario sería el responsable de Vinculación Internacional de la alianza, también optó por hacerse a un lado.

Hoy en día se dedica a comentar la actualidad política del país, sobre todo a partir de las amenazas de Trump, en sus redes sociales y en diversos medios de comunicación. No tiene un cargo oficial.

Manuel Gonzalez https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez/ Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.