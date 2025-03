Ucrania acepta el alto al fuego de 30 días propuesto por EU mientras Rusia lo evalúa

Ucrania dio su visto bueno a un alto al fuego de 30 días sugerido por EU, con la condición de que Rusia también lo acepte y lo implemente simultáneamente.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- Las autoridades de Ucrania anunciaron este martes su visto bueno a la propuesta de Estados Unidos para un alto al fuego provisional de 30 días, prorrogable con el visto bueno de las partes, y sujeto a "la aceptación y aplicación simultánea" por parte de Rusia.

Delegaciones de ambos países mantuvieron este martes un encuentro en Yeda, tras el que coincidieron en la importancia de "iniciar un proceso hacia una paz duradera". Para ello, Kiev se abrió a aceptar una propuesta del Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trump, aunque Washington deberá trasladarle a Moscú que "la reciprocidad es la clave para alcanzar la paz".

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció al Presidente Trump por la conversación constructiva entre los equipos. En su mensaje, compartido en X, confirmó que la reunión en Arabia Saudita fue "buena y constructiva".

"Recibí un informe de nuestra delegación sobre la reunión con el equipo estadounidense en Arabia Saudita. La discusión duró casi todo el día y fue buena y constructiva; nuestros equipos pudieron discutir muchos detalles importantes", señaló.

I received a report from our delegation on their meeting with the American team in Saudi Arabia. The discussion lasted most of the day and was good and constructive—our teams were able to discuss many important details. Our position remains absolutely clear: Ukraine has been… pic.twitter.com/7EZXTVA52C — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2025

Enseguida, reafirmó que Ucrania ha estado buscando la paz desde el inicio del conflicto y desea lograrla de manera segura.

"Nuestra posición sigue siendo absolutamente clara: Ucrania ha estado buscando la paz desde el primer segundo de esta guerra y queremos hacer todo lo posible para lograrla lo antes posible y de manera confiable, para que la guerra no vuelva", manifestó.

Además, detalló que Ucrania propuso tres puntos clave durante la reunión: silencio en los cielos, cesando los ataques con misiles, bombas y drones de largo alcance; silencio en el mar; y medidas de creación de confianza, incluyendo la liberación de prisioneros de guerra y el regreso de niños ucranianos trasladados por la fuerza a Rusia.

Por otro lado, las autoridades de Estados Unidos se comprometieron a reanudar "inmediatamente" el intercambio de datos de inteligencia y asistencia de seguridad con Ucrania sobre la situación bélica en el marco de la invasión rusa, según una declaración conjunta publicada por la Presidencia ucraniana.

🚨 SECRETARY OF STATE MARCO RUBIO: We've offered Ukraine an immediate ceasefire. They accepted. We will now take this to the Russians. The ball is now in their court. pic.twitter.com/Znh00hBAl1 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 11, 2025

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que "la pelota está en la cancha de Rusia" después de que Ucrania aceptara los términos para un alto el fuego de 30 días en el conflicto que lleva tres años.

Rubio declaró que Washington llevará esta oferta a los rusos y expresó su esperanza de que acepten la paz: "El objetivo número uno del Presidente es que la guerra termine. Creo que hoy Ucrania ha dado un paso concreto en ese sentido, esperamos que los rusos correspondan".

Por su parte, el Consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, destacó que la delegación ucraniana compartió la visión del Presidente Trump para la paz y su determinación de poner fin a los combates.

"El Presidente ha decidido levantar la suspensión de la ayuda y nuestra asistencia en materia de seguridad a Ucrania de ahora en adelante. Y esto entra en vigor de inmediato", afirmó.

Waltz: "The president has decided to lift the pause on aid and our security assistance to Ukraine going forward. And that's effectively immediately." pic.twitter.com/IEg9lULXlt — Aaron Rupar (@atrupar) March 11, 2025

Las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos abordaron también la importancia de las labores de socorro y asistencia humanitaria durante el periodo de alto al fuego, incluido el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de los civiles detenidos y el regreso de los menores ucranianos desplazados por la fuerza a Rusia.

- Con información de Europa Press