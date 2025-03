Una abuelita de SLP es obligada a ir al banco en ambulancia para realizar un trámite

El usuario André Desbois criticó a HSBC por obligar a su abuela enferma a acudir en persona para desbloquear su cuenta y poder pagar sus gastos médicos.

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- André Desbois, de origen francés y residente en San Luis Potosí, México, publicó un hilo en su cuenta de X para denunciar el trato que recibió su abuela por parte del banco HSBC. La mujer necesitaba desbloquear su cuenta para poder pagar sus gastos personales, incluidos medicamentos y atención médica.

"Quiero responsabilizar al banco HSBC por OBLIGAR a mi abuela a desplazarse y acudir de manera presencial en SLP a una sucursal, pese a que no se encuentra en condiciones de salud para hacerlo", expuso.

Quiero responsabilizar al banco @HSBC_MX por OBLIGAR a mi abuela a desplazarse y acudir de manera presencial en #SLP a una sucursal, pese a que no se encuentra en condiciones de salud para hacerlo. Abro hilo de nuestra historia de terror con este banco 😡 (1/6) pic.twitter.com/dglzgsDsK9 — André Desbois. (@andre_desb) March 10, 2025

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 7 de marzo, cuando la familia de Josette, una adulta mayor con necesidades médicas, intentó utilizar su cuenta bancaria, con la que cubren los gastos de medicamentos, fisioterapia, servicios de enfermería, alimentos y otros bienes esenciales. Sin embargo, la cuenta fue bloqueada sin previo aviso, "poniendo en riesgo su salud y bienestar".

"Esta situación puso en riesgo la salud y el bienestar de Josette, ya que los fondos en dicha cuenta son vitales para cubrir sus gastos diarios y su atención médica", detalló.

El día viernes 07 de marzo nos encontramos con la situación de que la cuenta de mi abuela Josette, que sirve para comprar sus medicamentos, pagar fisioterapeuta, enfermera, comida y compras en general estaba bloqueada.

Al respecto, el chat de la app me respondió (2/6) pic.twitter.com/XiZfJCuYX9 — André Desbois. (@andre_desb) March 10, 2025

Aunque el joven Desbois finalmente agradeció a la gerente de la sucursal por su esfuerzo para resolver el problema rápidamente, condenó absolutamente el trato recibido a través de los canales digitales y telefónicos del banco.

Según Desbois, su abuela se vio obligada a acudir presencialmente a una sucursal en San Luis Potosí para desbloquear su cuenta bancaria, a pesar de su condición médica que le impedía movilizarse.

Decidimos hacer una llamada telefónica al Call Center de HSBC, ya que ella no habla ni inglés ni español, y tras DOS horas al teléfono y después de pasar por una infinidad de personas al teléfono, no fueron capaces de ser empáticos y ofrecer una alternativa viable (3/6) pic.twitter.com/m0iKQtOpCA — André Desbois. (@andre_desb) March 10, 2025

En su narración, señala que él mismo intentó resolver la situación a través del chat de la aplicación y el Call Center de HSBC, pero la respuesta de la institución fue que no había alternativa más que acudir en persona.

Ante esta situación, la familia se vio obligada a pedir un préstamo para contratar una ambulancia y trasladar a la abuela a la sucursal de Plaza Fundadores en la capital potosina.

Entonces, nos vimos obligados a pedir un PRÉSTAMO para poder contratar un servicio de ambulancias que pudiera llevar a mi abuela a la sucursal de HSBC en Plaza Fundadores San Luis Potosí, ya que el dinero de la cuenta está restringido por el bloqueo y no teníamos para pagar (4/6) pic.twitter.com/LcEBqCaZwD — André Desbois. (@andre_desb) March 10, 2025

Durante el proceso, la mujer permaneció en una camilla con oxígeno mientras se realizaban los trámites necesarios para desbloquear la cuenta y emitir una nueva tarjeta.

Desbois calificó como "indignante" que HSBC no cuente con un mecanismo de atención para clientes que, por razones de salud, no pueden desplazarse. Hasta el momento, HSBC México no ha emitido una postura oficial sobre esta denuncia.

Hicimos los trámites sin pormenores, sin embargo, me parece INDIGNANTE que OBLIGUEN a acudir a la sucursal cuando el cliente NO PUEDE PRESENTARSE POR MOTIVOS DE SALUD.

Es una vergüenza que @HSBC_MX no tenga NINGÚN mecanismo de atención para estos casos (5/6) pic.twitter.com/kIXZcvqfLK — André Desbois. (@andre_desb) March 10, 2025