Profepa suspende delfinario del Hotel Barceló Riviera Maya tras muerte de delfín

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió ayer las actividades en el delfinario del Hotel Barceló Riviera Maya, pues indicó que dicha instalación no cuenta con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar actividades de espectáculos con delfines.

"Con la suspensión de actividades, el hotel continúa operando, pero el delfinario no podrá hacer actividades de espectáculos o saltos con los delfines, pues no tiene autorización para dicha actividad, no están contempladas en su plan de manejo y son las que pusieron en peligro la integridad del delfín denominado Mincho", explicó la Profepa en un comunciado.