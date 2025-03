EU enviará 600 militares más a la frontera con México: serán ya 9 mil 600 elementos

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Estados Unidos aprobaron este martes el despliegue de más de 600 militares adicionales, incluyendo a ingenieros y agentes de inteligencia, en su frontera con México.

Así lo ha anunciado el Mando Norte de las Fuerzas Armadas estadounidenses (NORTHCOM) en un comunicado en el que señala que estos contribuirán a "reforzar la seguridad en la frontera sur" del país.

El grupo estará compuesto por alrededor de "40 analistas de Inteligencia de [...] la Fuerza Aérea, [y] aproximadamente 590 ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos", recoge la nota.

#USNORTHCOM announces additional engineers and intel troops have been approved to deploy as part of USNORTHCOM’s southern border mission. Read more here: https://t.co/5ZFNalthga pic.twitter.com/4VrkuHW5pE

— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) March 11, 2025