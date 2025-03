El gol de la Maga Ovalle.

La plasticidad de las palabras

es el secreto de su arte.

En la distancia,

a cientos de kilómetros,

cambia el día,

de nublado y frío,

en un tronar de dedos

lo convierte

en soleado y tibio.

La acrobacia,

las alas del asombro;

su sacudida en un instante,

el salto del instinto,

la proeza inesperada

y anhelada,

acorta distancias

y tiempos,

edades e idiomas,

y se convierte

en un grito colectivo;

es ya un coro

y un ramo de emociones,

convocados

al esculpir sus segundos

en un minuto de oro,

y al firmar el autógrafo

como vocación

de eternidad.

El gol:

su elíptica gesta

su palpitar en las redes,

una ofrenda

a la inmensidad;

escorpión y águila,

la fijeza de su aleteo,

el asombro de la destreza,

el festivo acto de atreverse,

la pirueta,

para impregnar el esférico

en el vientre del estadio

que la multitud acoge.

La victoria solitaria:

el salto de la infancia,

de sus raspadas rodillas,

el descaro descubierto

de la adolescencia inaudita,

la convocatoria vital

de la juventud,

para afirmarse

y advertir su poder innato

atreverse a redactar

la hazaña

como ritmo de vida;

la hazaña compartida

de la intimidad colectiva.

Rendija

Nunca se empieza de cero, aunque se pretenda. Pero la voluntad de hacerlo, de iniciar algo distinto que corrija y mejore, que asuma y enfrente, ahí donde se hundieron los pasos y se aniquiló el porvenir, es más que una obligación ciudadana, es un acto de sobrevivencia que se advierte, que muchos, a pesar de que guarden silencio, advierten. Cómo hacerlo y lograr vencer, cuando la adversidad aparece por doquier. No hay recetas, pero cuales sean las opciones, la determinación de asumir la responsabilidad de esa verdad ardiente que se lleva, obliga a asumir el destino elegido.

La certeza de ello se expresa, en la confianza de no dar la espalda al presente que impera en su apremio, no voltear atrás, donde las estatuas de bronce se desmoronan como las esfinges de sal. Escuchar la voz interior, no más como un eco lejano, escucharla para dar la mano a quienes en su silencio y esperanza trabajan a brazo partido por una paz íntegra, que no permite el siniestro olvido de las víctimas.

