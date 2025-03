Europa y Canadá contraatacan a EU. México decide no replicar los aranceles de Trump

Ciudad de México/Bruselas/Madrid, 12 de marzo (SinEmbargo/EuropaPress).- Europa y Canadá contraatacaron este miércoles a Estados Unidos como parte del nuevo capítulo de la guerra comercial global que inició hoy el Gobierno de Donald Trump con la entrada en vigor de los aranceles del 25 por ciento a las importaciones de acero y aluminio. México se apartó de esa línea y prefirió no replicar las tarifas.

La Unión Europea (UE) impondrá a partir del próximo mes de abril aranceles por un valor de hasta 26 mil millones de euros a una amplia gama de productos procedentes de Estados Unidos en respuesta a los aranceles "injustificados" del 25 por ciento que la nueva Administración de Donald Trump aplica desde este miércoles a las importaciones de acero y aluminio europeo.

El Ejecutivo comunitario "lamenta la decisión de Estados Unidos de imponer tales aranceles, que son injustificados y perjudiciales para el comercio transatlántico, dañinos para las empresas y consumidores, y que a menudo resultan en precios más altos", resumen los servicios comunitarios en la primera respuesta a Washington.

We deeply regret the US tariffs imposed on Europe.

Tariffs are taxes.

They are bad for business, and even worse for consumers.

Today Europe takes strong but proportionate countermeasures.

We remain ready to engage in dialogue ↓ pic.twitter.com/5m1bGZjnsx

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 12, 2025