"Es un reconocimiento a AMLO": Sheinbaum da nuevos detalles sobre su próximo libro

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la mañana de este miércoles más detalles del contenido de Diario de una transición histórica, el primer libro que publicará como mandataria de México, y afirmó que sigue en la búsqueda de una editorial que pueda lanzarlo. "Es un reconocimiento al Presidente [Andrés Manuel] López Obrador" señaló.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo Federal comentó que el libro abordará la primera gira que realizó como Presidenta electa junto con el entonces Presidente López Obrador a Pasta de Conchos, en Coahuila, para reunirse con mineros que sostienen una lucha histórica por justicia y mejores condiciones de trabajo.

Sobre el pasaje de Pasta de Conchos, apuntó que para ella tuvo un simbolismo enorme: "La justicia de los mineros, el desdén de los gobiernos anteriores, de una empresa que no ayudó en su momento a las familias. Nueva Rosita, pues es un lugar histórico de lucha de los mineros que hicieron su primer éxodo para pedir justicia a la Ciudad de México. El sólo hecho de que el primer lugar a donde hayamos ido se Pasta de Conchos, a hablar con las familias, pues tiene un sentido de justicia, tiene un sentido histórico. Entonces toda esa reflexión viene en el libro", subrayó.

Ayer, Sheinbaum Pardo compartió en su cuenta de X (antes Twitter) que ya se encuentra en las últimas revisiones de su libro. "Estoy en las últimas revisiones del libro Diario de una transición histórica. Hoy terminé el prólogo; espero en unos meses ya pueda compartirlo con ustedes", escribió la mandataria federal.

Previamente, Sheinbaum había adelantado que se encontraba escribiendo sobre sus conversaciones y giras junto al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa del pasado 4 de diciembre, en la que abordó la exigencia de una disculpa por parte de España por los crímenes cometidos en México durante la conquista, la Presidenta comentó: "Todavía no cierro la posibilidad de escribir el libro sobre la transición histórica, ahí en mis ratitos libres sigo escribiendo qué hicimos juntos el Presidente López Obrador y su servidora por todo el país", comentó.

"Y ahí estaba escribiendo una conversación que tuve con él, en algún momento de esa gira, donde él me dijo… Le comenté que no iba a invitar al rey de España a la toma de protesta y él me dijo: 'No necesitas hacerlo. Puedes decir: pues eso fue un asunto de López Obrador y ahora entramos a una nueva relación'. Y yo entonces le dije: 'Es que lo que hizo, primero, el no haber contestado la carta'", señaló la mandataria.