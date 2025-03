ENTREVISTA ¬ Salinas Pliego trae prisa por resolver y no me quiere ahí: Lenia Batres

En entrevista con "Los Periodistas", Lenia Batres afirmó que Ricardo Salinas Pliego tiene prisa porque los miembros de la SCJN resuelvan a su favor, pues dijo, el empresario tiene temor de que la nueva Corte sí esté apegada a derecho y lo obligue a pagar su deuda millonaria con el SAT.

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Lenia Batres Guadarrama, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene prisa porque este órgano jurisdiccional deseche las sentencias sobre el pago de impuestos por más de 34 mil millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), ante el temor de enfrentarse a una Corte adversa tras la elección judicial que se llevará a cabo el próximo mes de julio.

En entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de SinEmbargo Al Aire, destacó que el dueño del conglomerado Grupo Salinas, ha presentado durante meses recursos legales para retrasar la resolución, pero ahora que está cerca la celebración de la elección judicial, la cual renovará a los integrantes de la Corte, Ricardo Salinas ha empujado para que se resuelva el proceso.

"Esta persona está interponiendo estos recursos para alargar los procesos. De repente le entró prisa, que eso no deja de llamar la atención, a partir del día de hoy yo creo que es un punto de quiebre, seguramente ya valoró una posible Corte adversa que puede entrar en septiembre o una Corte que él crea que no le resolverá a su favor y por eso le entró una prisa, eso puede ser una razón por la cual los ministros resolvieron así".

La Ministra aseguró que esta prisa responde a los intereses de Salinas Pliego de que los miembros de esta Corte resuelvan a su favor.

"Fue un acto muy atropellado por eso es que lo ligo con los propios intereses de esta persona. Además de manifestar una prisa inusitada después de haber estado consintiendo. Llevo meses solicitando que se le multe a esta persona porque interpone impedimentos que no son procedentes".

Este miércoles, la Ministra Lenia Batres Guadarrama abandonó la sesión privada de la Segunda Sala de la SCJN, luego de ser declarada impedida para resolver un amparo de Ricardo Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante la sesión, los ministros determinaron legal el impedimento solicitado por Salinas Pliego, donde se concluyó que Batres Guadarrama ya no puede presentar su votación en la resolución del proyecto. En protesta, la Ministra abandonó la sesión, lo que provocó que no hubiera quórum para que esta continuara.

El amparo en revisión se encontraba bajo la ponencia de Lenia Batres; sin embargo, el empresario pidió impugnar una solicitud de información emitida por UIF, prevista como excepción regulada del secreto bancario y bursátil. Pese a ello, la Ministra plantea revocar la sentencia del Juez que amparó a Salinas Pliego y dejar sin estudio la demanda, dando la razón a la Unidad Financiera.

Pese a las denuncias, la Segunda Sala de la SCJN determinó que Batres Guadarrama sí está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es Ricardo Salinas Pliego.

De acuerdo con la Corte, existe falta de objetividad por parte de la Ministra, debido a manifestaciones previas que hizo desde su cuenta de X donde arremetía contra los presuntos paraísos fiscales del empresario y exigía que pagara los impuestos "que le debe al país".

Este miércoles me retiré de la sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte, ante la intención de sus integrantes de declararme impedida para conocer y votar el amparo en revisión 492/2023, sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para requerir… — Lenia Batres (@LeniaBatres) March 12, 2025

Al respecto, Lenia Batres señaló que el proyecto fue presentado desde noviembre del año pasado y que Salinas Pliego ha estado interpuesto un conjunto de medios de impugnación, incluido, declarar impedidos a siete ministros.

"Desde noviembre presenté este proyecto respecto de la competencia de la UIF para solicitar información a los bancos respecto de Ricardo Salinas Pliego. Esta persona interpone un amparo pero además ha estado interponiendo una táctica dilatoria, un conjunto de medios de impugnación, ha solicitado declarar impedidos a siete ministros, y lleva ya 47 recursos para impedir que se voten cuatro juicios de amparo, uno de ellos era este, pero además tenemos otros tres que son mas delicados que implican adeudos fiscales".

La Ministra recordó que los señalamientos del magnate en su contra se derivan a 2014, cuando publicó en redes sociales una serie de mensajes en los que exigía que los empresarios paguen sus impuestos.

"Yo no había visto que se recogiera el dicho de la contraparte y menos para atacar a un Ministro. El tema es delicado porque ya se habían resuelto cinco solicitudes de impedimento en mi contra, esta persona ha metido 47, no ha buscado que se se declaren impedidos todos los ministros, pero sí siete. En este caso de los impedimentos que ha planteado contra mí es el mismo argumento, que en 2014 publiqué un tuit que decía que los empresarios tienen que pagar sus impuestos y que eso demostraba mi enemistad con él".

Batres, indicó que en ese entonces ella no era Ministra de la Corte y podía opinar de manera libre de cualquier tema. Señaló, que ahora, como miembro de la SCJN maneja con responsabilidad los casos que tiene a su cargo.

"Entonces yo no era jueza, no era Ministra y tenía, como sigo teniendo, libertad de expresión, sin embargo, no estaba en esta función. En este momento soy prudente respecto a la responsabilidad de los casos que tengo a mi cargo, ninguno de esos temas tiene nada que ver con lo que ahora estamos votando, no es el tema, es la persona".

Mencionó, que anteriormente ya había votado un tema de un adeudo fiscal de Total Play y no fue declarada impedida.

"Los Ministro habían ya resuelto en cinco casos esto, sobre estos mismos argumentos no le habían dado la razón para que procediera a declararme impedida y por eso he estado resolviendo los otros temas que han venido ya liberándose. Plantee y voté un tema de un adeudo fiscal derivado de una empresa en la que participa que es Total Play y los ministros votaron en su momento y no me declararon impedida porque no lo estoy, porque no tengo ninguna relación personal con él".

Finalmente, Lenia Batres mencionó que Ricardo Salinas Pliego tiene temor de que la nueva Corte sí esté apegada a derecho y lo obligue a pagar su deuda millonaria con el SAT.

"Yo digo que tiene que ver el fin de esta era, esta época, seguramente yo creo que si alguien tiene temor cómo va a resolver una siguiente Corte, por lo menos apegada a derecho, sí hay ese temor, pues muestra mas que un punto a favor de la reforma y que los ministros no van a resolver por consigna, subordinados a intereses personales".

