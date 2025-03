Un falso Enrique Iglesias estafa con 3 mil dólares a abuela... y le rompe el corazón

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Una mujer de la tercera edad fue víctima de un estafador, luego de obsequiar más de tres mil dólares en tarjetas de regalo a un hombre que se hizo pasar por Enrique Iglesias, ilusionándola con falsas promesas de amor y matrimonio.

El caso fue dado a conocer en el programa Primer Impacto, donde Guadalupe Cepeda, de 63 años, rompió en llanto al contar que mantenía un supuesto vínculo con el intérprete de "Experiencia religiosa", quien la contacto después de unirse a un grupo de fans en redes sociales.

De acuerdo con sus declaraciones, la mujer intercambió mensajes por más de dos años con el supuesto "famoso", mismo que le prometió comprarle una casa y un anillo de compromiso, reforzando el engaño. La situación escaló hasta que Guadalupe estuvo a punto de dejar a su esposo, Martín Pérez, creyendo en la falsa relación.

“Enrique si me estás viendo, lo que siento es sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti. (...) Quisiera saber si eres tú para arreglar esto; si me estás diciendo que me vaya contigo y todo eso, que te vas a casar conmigo, di. Si no, también dime la verdad si no, para quedarme ya en paz con mi matrimonio”, expresó llorando.