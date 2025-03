La discusión contra el nepotismo destapa diferencias entre los diputados de Morena

La discusión de la reforma contra el nepotismo de la Presidenta Claudia Sheinbaum evidenció las diferencias entre Diputados de Morena, quienes ahora llaman a la unidad.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).– El Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas validaron esta semana la reforma en materia de no reelección y nepotismo electoral, por lo que sólo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El debate de la iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo avanzó entre tensiones, en la Cámara de Diputados la discusión destapó diferencias y hasta mentiras entre morenistas, quienes aseguran que desde ahora priorizarán la unidad.

La iniciativa original de la Presidenta proponía que la prohibición del nepotismo se aplicara desde los comicios de junio del 2027, donde se renovarán 15 gubernaturas, entre ellas 11 a cargo de Morena. Pero en el Senado, a finales de febrero, el coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López, y el Senador del Partido Verde Manuel Velasco presentaron una reserva para modificar la reforma y enviar hasta 2030 la prohibición del nepotismo, un cambio que mantuvo la Cámara de Diputados.

El dictamen se aprobó en San Lázaro el 4 de marzo con 432 votos a favor de Morena, PT, PVEM, PRI y PAN. Cuatro diputados de Morena se abstuvieron: Sergio Mayer, Rocío Barrera, Jorge Luis Sánchez y Nadia Sepúlveda. Mientras que Movimiento Ciudadano, así como María Teresa Ealy (Morena) y Emilio Manzanilla (PT) votaron en contra en lo particular.

Un día después comenzaron los señalamientos entre morenistas. Ricardo Monreal, coordinador de los Diputados de Morena, dijo durante un taller de lectura que el panista Federico Döring le contó que desde Morena ofrecieron dejar fuera “a los López” Obrador de la boleta electoral, en referencia a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, si el PAN acompañaba la iniciativa.

“Caímos en la trampa de algunos de la oposición […] Los buscaron sin autorización del grupo, que esa es otra cosa, y le dicen ‘yo traigo 100 votos’. A mí me lo dijo Döring, 100 votos nos ofrecieron y nosotros les dijimos: ‘sí, a cambio de que los López estén 10 años fuera'. ¿Pero cómo vas a negociar tú eso?”, expuso Ricardo Monreal. Más tarde, en una conferencia de prensa, negó estos comentarios y haber hablado con el Diputado Doring, aún cuando le dijeron que había un video que lo demostraba.

Las acusaciones de Monreal sobre negociar "sin autorización" fueron contra Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de las y los diputados de Morena, quien había anunciado que mantenía diálogos con todos los grupos parlamentarios, incluidos legisladores de oposición, para respaldar la iniciativa original de la Presidenta.

"Es falso que se haya hablado con el PAN en el sentido de que se iba a aprobar algún texto para afectar a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, cuando salió el video donde el Diputado Ricardo Monreal mencionó eso en un circo de lectura, cuando yo vi ese video, me ofendí muchísimo porque creo que no eran las formas de decir algo, menos sin la presencia de la persona para defenderse. Y en segundo lugar, no solamente me ofendía a mí, ofendió a otros 100 diputados más al insinuar que estábamos intercambiando votos con el PAN para afectar a los hijos de López Obrador, cuando yo te puedo asegurar que no hay un solo diputado o diputada federal de Morena que haría una locura de esas.

"Yo no sé por qué Ricardo Monreal lo habrá comentado abiertamente con un grupo de la bancada. No sé el motivo con el cual lo hizo, pero es falso", expuso en entrevista.

Tanto legisladores del PAN como Gabriela Jiménez coincidieron en que legisladores de Acción Nacional le presentaron una iniciativa contra el nepotismo para analizarla.

Elías Lixa, Diputado y coordinador del PAN, descartó que hablaran específicamente de los hijos de López Obrador. Lo que sí dijo es que Gabriela Jiménez les ofreció no 100 votos de respaldo de morenistas, si no 115.

"No es que sea en particular en contra de quienes se apelliden López, simplemente nosotros propusimos una cláusula para que el hijo, hija, esposos, familiares directos de quien ocupe la Presidencia de la República, no pueda aspirar al mismo cargo sino hasta 10 años después. Por lo tanto el único malentendido que puede haber es que me parece que el Diputado Monreal dijo que eran 100 diputados de Morena. La cifra precisa que nos dio la Vicecoordinadora en ese momento eran 115 legisladores de Morena. Lo cierto es que quienes se sentaron a platicar, y quienes tenían un férreo interés en hacer modificaciones fueron quienes se subieron a la tribuna a decir que siempre no, y retiraron sus reservas", dijo Elías Lixa a medios el 5 de marzo.

Desde la discusión en comisiones, Gabriela Jiménez se abstuvo de cambiar la iniciativa para no prolongar su aprobación porque, aún haciendo modificaciones en la Cámara baja, en el Senado no tenían el consenso. Alfonso Ramírez Cuéllar, el otro vicecoordinador de Morena, tampoco sostuvo su propuesta de regresar a la iniciativa original.



Después de la votación, y en medio de señalamientos por acuerdos con opositores, Ramírez Cuéllar reconoció a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, como el único "autorizado" de hacer negociaciones.

"No pudimos [modificar la iniciativa], ¿qué quieres que hagamos? Porque no tuvimos los votos para sacarla aquí ni en en el Senado, ni en ningún lugar. Aquí el único autorizado para llegar a acuerdos con los otros grupos parlamentarios es nuestro coordinador Ricardo Monreal. Yo jamás me reuní, nunca me he reunido para llegar a un acuerdo legislativo con los grupos parlamentarios del PAN”, expuso, molesto, Alfonso Ramírez Cuéllar en entrevista con medios.

En contraste, la Diputada Gabriela Jiménez ha calificado de machista a Ricardo Monreal por asumirse como el único autorizado de dialogar con otros grupos partidarios.

Cuestionada sobre el tema, puso sobre la mesa el papel limitado que siguen teniendo las mujeres tanto en el Senado, donde se modificó en un inició la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum, y en la Cámara de Diputados, porque, pese a haber paridad, en las Juntas de Coordinación Política (Jucopo) de ambas cámaras, "donde se toman las decisiones", no tienen igualdad de representación. La Jucopo es presidida en el Senado por Adán Augusto López y en la Cámara de Diputados por Ricardo Monreal.

“Cuando está todo dirigido por hombres hay un patriarcado todavía, por decirlo así, en el cual nosotras las mujeres tenemos que seguir luchando para visibilizar nuestro trabajo, para no dejar que se minimice nuestro trabajo, ni se invisibilice, y poder ejercer nuestras funciones. Las mujeres llegamos con mucho trabajo y con mucho esfuerzo a cargos de tomas de decisiones y no es nada más para tener un membrete, es para ejercer tus funciones”, planteó.

Jiménez aseguró que acordó con el Diputado Monreal que no se repetirán señalamientos como los que desató la reforma contra el nepotismo porque, dijo, "eso no abona a la unidad".

Sin embargo, reconoció que sí hay diferencias entre el grupo que representa Monreal y su mano derecha el Diputado Pedro Haces, acusado a inicios de la legislatura por amenazar a otros diputados para designar a más encargados en coordinaciones de la Cámara de Diputados.

“Tenemos formas diferentes de pensar, tenemos formas diferentes de trabajar, tenemos muchas formas diferentes. Yo creo en la democracia, yo creo en que todas y todos somos pares, yo creo en que todos debemos de tener un piso parejo de participación y hay algunos que no lo piensan así. Sí hemos tenido algunas diferencias en el trabajo al interior, pero nos une el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, entonces para nosotros eso es prioridad”, mencionó Gabriela Jiménez.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada/ Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.