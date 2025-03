Lutnick reconoce a México y Reino Unido por no responder recíprocamente a aranceles

Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).- Howard Lutnick, Secretario de Comercio de Estados Unidos (EU), reconoció a los gobiernos de México y Reino Unido por no responder recíprocamente a las medidas arancelarias impuestas por el Presidente estadounidense Donald Trump, y señaló que tal decisión podría significar "un trato diferente" al momento de negociar.

En una reciente entrevista que sostuvo con Bloomberg, el funcionario estadounidense habló sobre la disputa arancelaria que EU ha mantenido con Canadá, a raíz de que este último país anunció que respondería equitativamente a los aranceles que el mandatario republicano ordenó sobre las exportaciones.

Durante la entrevista, Lutnick mencionó que aquellos países que busquen contraatacar al Gobierno estadounidense con sus propias medidas arancelarias recibirían una sanción aún mayor. "Si lo descontentas, responderá descontentó", indicó el Secretario en referencia a Trump.

En ese sentido, puso como un buen ejemplo a México y Reino Unido, países que decidieron actuar con cautela y buscar un acuerdo con Estados Unidos antes de anunciar que responderían a los aranceles con el mismo trato.

Por el contrario, si los países intentan ponerse a la par y entablar una guerra arancelaria, como la han hecho Canadá y Europa, "el Presidente los enfrentará con fuerza y poder", apuntó Howard Lutnick.

US Commerce Secretary Howard Lutnick says the trade dispute between 🇨🇦 and the 🇺🇸 has everything to do with the Liberal Party gaining votes.

He says Mexico gets it and they’re easy to deal with but 🇨🇦 is using the trade war to win an election

pic.twitter.com/C1V8Fu7kg1

— Village Whisperer (@village_whisper) March 13, 2025