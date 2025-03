Autoridades suspenden ducto de Grupo México en Sonora que era usado para aguachicol

Ciudad de México, 15 de marzo (SinEmbargo).– Inspectores de la Profepa clausuraron de manera temporal un ducto para trasladar agua de Bacanuchi a Cananea, Sonora, perteneciente a la minera Buenavista del Cobre de Grupo México, que opera en una zona que enfrenta tanto sobreexplotación de acuíferos como una sequía prolongada que ha derivado ya en una guerra por el agua.

De acuerdo con los inspectores, además del ducto se encontró remoción de vegetación en algunas áreas, ya que la tubería se conecta con una serie de pozos que extraen agua del río Bacanuchi.

Grupo México –responsable del derrame de tóxicos en la cuenca de Sonora en 2014– ha argumentado que la extracción es legal basada en las concesiones obtenidas de Conagua desde 2012 a 2020. Pero la instalación del ducto de 10 mil 500 metros con un diámetro de 89 centímetros no cuenta con autorización de la autoridad ambiental, justificó la Profepa.

Se trata de una guerra por el agua entre uno de los empresarios más ricos del país, Germán Larrea, y pequeños productores y ganaderos que lo denunciaron ante la Profepa.

En el noroeste, el 67 por ciento registra sequía extrema, de acuerdo con el Monitor de la Conagua al corte del 28 de febrero. El caso de Sonora, Conagua lo cataloga en “L”, es decir, largo periodo de sequía mayor a seis meses.

En febrero, el 100 por ciento de la entidad reportó algún grado de sequía; y el 70 por ciento del territorio sonorense estuvo en sequía extrema, respecto al 37 por ciento de febrero del año pasado.

Humberto de Hoyos, productor ganadero de Sonora, que formó parte del bloqueo contra el paso de pipas de la empresa el año pasado, no confía en que la clausura del ducto dure mucho tiempo por la impunidad de la que ha gozado Grupo México durante años, pese a la “sequía bíblica” que enfrenta Sonora.

“La minera está muy necesitada de agua, gente dentro de la minera nos dice que está sufriendo mucho Grupo México por la falta de agua, pero más estamos sufriendo –y vamos a sufrir– todos los que estamos aquí en el río de Sonora. Por qué con esta impunidad la minera hace lo que quiere. Son 81 centímetros el diámetro de la tubería con el que van a extraer agua (89 cm, según Profepa). Imagínese la cantidad de agua que va a sacar de la región. Los mantos acuíferos ya han bajado hasta 35 metros. No ha habido lluvias, el mismo Gobernador (Alfonso Durazo) dijo que esta sequía era de proporciones bíblicas, entonces, ¿por qué se sigue sacando el agua?. Nos quieren tapar el ojo parando la construcción del ducto, irán a darle una multa y una vez pagada los van a dejar continuar. El agua se está acabando, estamos en el desierto, no hemos tenido lluvias. Cananea no ha podido crecer porque la minera dice que el agua es de ellos", afirmó.