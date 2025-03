Trump ahora amenaza con arancel del 200% al vino y otras bebidas alcohólicas de la UE

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, ha amenazado este jueves con imponer "en breve" un arancel del 200 por ciento a todos los vinos y productos alcohólicos procedentes de los países representados por la Unión Europea (UE) si Bruselas no retira "de inmediato" el gravamen anunciado del 50 por ciento sobre el whisky estadounidense.

En una publicación en la red Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca ha acusado a la UE de ser una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo, "creada con el único propósito de aprovecharse de Estados Unidos".

En este sentido, ha advertido que, si la UE no elimina "de inmediato" el arancel del 50 por ciento al whisky procedente de EU, impondrá en breve un arancel del 200 por ciento "a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países representados por la UE".

Desde Bruselas, la Comisión Europea ha declinado hacer comentarios sobre el nuevo anuncio de Trump, siguiendo su estrategia de actuar sólo cuando la nueva Administración norteamericana toma decisiones en firme.

En todo caso, un portavoz comunitario consultado por Europa Press, ha confirmado que el Comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, contactó con su homólogo estadounidense "inmediatamente después" de anunciar el miércoles las contramedidas de la UE y "se están preparando llamadas" para abordar la situación.

Por su parte, el Viceministro de Comercio Exterior y de la Diáspora Francesa, Laurent Saint-Martin, ha publicado en X, anteriormente Twitter, un post en el que alerta de que Trump está "intensificando su guerra comercial", pero que Francia "no cederá a las amenazas" y protegerá su economía de la mano de Europa y sus socios.

We deeply regret the US tariffs imposed on Europe.

Tariffs are taxes.

They are bad for business, and even worse for consumers.

Today Europe takes strong but proportionate countermeasures.

We remain ready to engage in dialogue ↓ pic.twitter.com/5m1bGZjnsx

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 12, 2025